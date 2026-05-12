Empleo Costa Rica

Feria de empleo en Belén reunirá a más de 20 empresas con vacantes disponibles en 2026

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Por Mathew Chaves

La búsqueda de trabajo volverá a concentrarse en el Polideportivo de Belén con una nueva edición de la Feria de Empleo organizada por la Municipalidad de Belén.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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