Feria de empleo en Belén reunirá a más de 20 empresas con vacantes disponibles en 2026

La búsqueda de trabajo volverá a concentrarse en el Polideportivo de Belén con una nueva edición de la Feria de Empleo organizada por la Municipalidad de Belén.

La actividad reunirá a compañías de sectores como hotelería, manufactura, alimentos, comercio y servicios, que buscarán personal para distintos perfiles laborales y sin límite de edad para participar.

Personas asistentes podrán entregar currículos y conversar directamente con reclutadores de distintos sectores productivos. (Universidad Fidélitas/Cortesía)

La Municipalidad belemita confirmó que la novena edición de la feria se realizará el viernes 22 de mayo de 2026, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., en el gimnasio del Polideportivo de Belén. La entrada será gratuita.

Entre las empresas participantes figuran hoteles como el Hotel CR Marriott Hacienda Belén, DoubleTree Cariari & Homewood Suites Cariari y AC San José Airport Belén by Marriott.

En el área industrial y de manufactura participarán Ferretería EPA, Tiassa Metalmecánica, Florida Products y Concentrados Almosi.

El sector de alimentos y bebidas contará con compañías como Sigma Alimentos, Coopemontecillos, Burger King, Fogo de Chão, Coral Servicios de Alimentación y Pan y Café Granier.

También asistirán empresas de servicios y soluciones como Align Technology, Amanco Wavin, Grupo Salvavidas, United Facility Services Costa Rica, Resinplast, Empaques Belén y Grupo ANC.

En comercio y distribución se sumarán Auto Mercado, Mayca, Inversiones AMPM, Forza Cash Logistics y Centro Internacional de Inversiones.

El gobierno local indicó que la feria busca conectar a personas en busca de empleo con empresas que requieren talento en distintas áreas y niveles de experiencia.