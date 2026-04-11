Feria de empleo en la Antigua Aduana reunirá más de 1.500 vacantes y empresas de múltiples sectores en San José; vea los requisitos y oferentes

Una jornada concentrará en un mismo espacio a empresas, instituciones y personas en búsqueda de trabajo, con procesos de reclutamiento directo y servicios de orientación laboral que forman parte de una estrategia para dinamizar la empleabilidad en el país.

El evento se desarrollará como un punto de encuentro entre oferta y demanda laboral, donde las compañías recibirán currículos, realizarán entrevistas y presentarán vacantes en distintos niveles de experiencia, mientras entidades públicas ofrecerán acompañamiento y capacitación.

La actividad corresponde a la feria “hello brete”, organizada en el marco de la estrategia nacional de empleo, con participación de más de 60 empresas que habilitarán más de 1.500 puestos de trabajo disponibles para contratación.

La feria permite el contacto directo entre personas buscadoras de empleo y reclutadores.

La feria se realizará el 13 de abril en la Antigua Aduana, en San José, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y tendrá acceso gratuito para las personas interesadas en participar en los procesos de selección.

Las vacantes se distribuyen en sectores como turismo, hotelería, seguridad, servicios médicos, limpieza, industria alimentaria, construcción, transporte, mecánica, electrónica y áreas administrativas, lo que amplía el acceso para perfiles diversos.

Las vacantes incluyen puestos operativos, técnicos y administrativos en múltiples sectores. (Cortesía/Dos Pinos)

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) indicó que la feria busca facilitar el contacto directo entre empresas y personas en búsqueda de empleo, así como promover herramientas que mejoren la empleabilidad y el acceso a oportunidades laborales.

El ministro de Trabajo, Andrés Romero, señaló en el comunicado que “este esfuerzo permitirá acercar más de 1.500 puestos laborales a personas que buscan insertarse en el mercado laboral o buscar una mejor opción de trabajo”.

Además de los procesos de reclutamiento, la feria incluirá servicios de orientación laboral, fortalecimiento de perfiles y acompañamiento en la búsqueda de empleo, con participación de instituciones que brindan capacitación y formación.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) también participará con oferta formativa en áreas como administración, informática, idiomas y emprendimiento, con el objetivo de fortalecer habilidades alineadas con las necesidades del mercado laboral.

Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) destacó que las habilidades digitales y la innovación forman parte de los requisitos que demandan los empleadores en sectores vinculados a servicios y tecnología.

La feria también incorporará el anuncio de una plataforma de aprendizaje de inglés dirigida a personas que buscan mejorar su perfil ocupacional y ampliar sus posibilidades de inserción laboral.

Empresas como Cognizant, Grupo Purdy, Taco Bell, Align Technology, Securitas, Café Rey, McDonald’s, Farmavalue, Dos Pinos o el Banco Popular participarán en el evento con procesos activos de reclutamiento en distintas áreas.

La organización indicó que el evento forma parte de una estrategia sostenida para conectar a la población con oportunidades laborales, mediante espacios que concentran vacantes, servicios de formación y herramientas de empleabilidad en un mismo punto.

Los postulantes podrán asistir directamente al lugar con su currículum actualizado y participar en los procesos de selección que desarrollarán las empresas durante la jornada.

Quienes deseen aspirar pueden hacerlo de forma gratuita, pero deben completar un registro previo mediante un formulario en línea disponible en este enlace, habilitado para gestionar el ingreso y la participación en la actividad.