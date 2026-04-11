Empleo Costa Rica

Feria de empleo en la Antigua Aduana reunirá más de 1.500 vacantes y empresas de múltiples sectores en San José; vea los requisitos y oferentes

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Por Mathew Chaves

Una jornada concentrará en un mismo espacio a empresas, instituciones y personas en búsqueda de trabajo, con procesos de reclutamiento directo y servicios de orientación laboral que forman parte de una estrategia para dinamizar la empleabilidad en el país.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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