Feria de empleo ofrece más de 900 puestos de trabajo; conozca las empresas y cómo concursar

El cantón de Desamparados se convertirá en un punto de encuentro para quienes buscan una oportunidad laboral.

Este miércoles 27 y jueves 28 de agosto, el Teatro Municipal La Villa, ubicado a un costado del edificio municipal, será la sede de una gran feria de empleo que ofrecerá más de 900 plazas en diversos sectores.

El evento, que se desarrollará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., contará con la participación de más de 25 empresas de renombre en sectores como comercio, industria, servicios, construcción, transporte y gastronomía.

Entre las compañías participantes se encuentran Pequeño Mundo, KFC, Istmo Center, El Lagar, BIMBO, Grupo Nítidos, EKONO, DAVIVIENDA, Spoon y Grupo Purdy.

Las oportunidades laborales son variadas y abarcan desde puestos de servicio al cliente, ventas, bodega, producción, seguridad, mantenimiento y salud, hasta roles administrativos, gerenciales y especialidades técnicas.

La diversidad de vacantes busca atender la demanda de perfiles en diferentes áreas, ofreciendo opciones para todo tipo de profesionales y técnicos.

Consejos para conseguir el trabajo

Una feria de empleo es una excelente plataforma para conectar con empleadores, pero es crucial prepararse para destacar entre la multitud.

Aquí hay algunos consejos clave para maximizar sus posibilidades de éxito:

Currículum listo: Asegúrese de llevar su currículum vitae impreso y actualizado. Aunque la feria también permitirá la aplicación por medios digitales como códigos QR y correos electrónicos, tener una copia física siempre es una buena idea para entregar a los reclutadores. Investigue las empresas: Antes de asistir, investigue las empresas que participarán. Familiarícese con sus valores, su cultura y los puestos que ofrecen. Esto le permitirá adaptar su discurso y mostrar un interés genuino. Vístase para la ocasión: Aunque no es necesario un traje formal, es importante vestir de forma profesional y pulcra. La primera impresión cuenta mucho. Practique su discurso: Tenga preparado un breve resumen de su experiencia y sus habilidades. Puede usarlo para presentarse a los reclutadores de manera concisa y clara. Aproveche los recursos adicionales: La feria no solo ofrece puestos de trabajo. También habrá stands informativos y académicos con opciones de becas y otras oportunidades de formación. Estos recursos pueden ser de gran utilidad para mejorar su perfil profesional a futuro.

Asistir a una feria de empleo bien preparado aumenta sus posibilidades de destacar y encontrar una posición que se adapte a su perfil. Este evento en Desamparados es una oportunidad única para la comunidad de la zona y un motor para el desarrollo local.

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.