Great Place to Work Costa Rica 2026: aquí puede aplicar a puestos de trabajo en las 20 empresas que lideran el ranking

Great Place to Work presentó el listado 2026 para Centroamérica, con un bloque específico que agrupa a 20 empresas con operación en Costa Rica que alcanzaron los requisitos del proceso de evaluación.

La posición de cada empresa responde a un puntaje técnico; ese resultado no se basa en variables financieras ni en percepción externa, sino en información recolectada directamente dentro de las organizaciones participantes.

Ese puntaje se construye a partir de un modelo estandarizado. La metodología combina encuestas al personal con revisión de prácticas internas, lo que determina el lugar final dentro de la clasificación.

El componente principal es el Trust Index, una encuesta estructurada que recoge la percepción del personal sobre su experiencia laboral mediante 60 afirmaciones, agrupadas en dimensiones como credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo.

Las respuestas se procesan de forma agregada y con criterios estadísticos; el análisis incluye cruces por variables demográficas, lo que permite identificar diferencias de experiencia entre grupos dentro de una misma empresa.

Para obtener la certificación base —requisito para ingresar al listado— las organizaciones deben superar un umbral mínimo de favorabilidad, que en la práctica se ubica cerca del 65% o más de respuestas positivas.

El modelo incorpora además instrumentos documentales. El Culture Audit recopila políticas, programas y prácticas de gestión de personas, mientras el Culture Brief resume características operativas del negocio.

Ambos componentes no tienen el mismo peso. El Trust Index concentra la mayor parte de la calificación, mientras la revisión documental complementa el análisis con evidencia sobre la gestión interna.

El cálculo final integra todos estos elementos en un solo resultado. Ese proceso es el que define la posición de cada empresa dentro del listado nacional.

La participación es voluntaria y forma parte de un servicio contratado por las empresas; sin embargo, el pago no garantiza la inclusión, ya que cada organización debe cumplir con los criterios mínimos antes de ser considerada.

Las empresas deben completar primero el proceso de certificación antes de poder aspirar a una posición dentro del listado anual de Great Place to Work. (Shutterstock)

Las 20 empresas y dónde aplicar a sus concursos

Cisco figura en el puesto 1 y opera en tecnologías de la información. La empresa desarrolla infraestructura de redes, software y soluciones de ciberseguridad para clientes empresariales a nivel global.

Desde Costa Rica mantiene operaciones vinculadas a ingeniería, soporte técnico y servicios corporativos que atienden mercados internacionales.

Las oportunidades laborales de Cisco se gestionan desde su portal global de carreras, donde se agrupan vacantes por país, área técnica y tipo de función. Puede revisar opciones en: https://jobs.cisco.com

World Wide Technology ocupa el puesto 2 y pertenece a tecnologías de la información. La empresa trabaja en integración de infraestructura tecnológica y soluciones digitales para organizaciones.

Su operación incluye arquitectura de sistemas, automatización y servicios en la nube, además de soporte técnico para clientes empresariales.

Las vacantes disponibles en World Wide Technology se publican en su portal corporativo, donde se listan posiciones por región y especialidad. Puede revisar opciones en: https://myjobs.adp.com

Experian se ubica en la posición 3 y opera en servicios financieros y seguros. La empresa gestiona información crediticia, análisis de datos y modelos de riesgo.

Desde Costa Rica ejecuta funciones de procesamiento de datos y analítica para mercados internacionales.

Las oportunidades laborales de Experian se publican en su sitio web, donde se concentran vacantes disponibles para el país. Puede revisar opciones en: https://jobs.experian.com

AstraZeneca Global Finance Services & Source to Contract Excellence y AstraZeneca Camcar aparecen en el puesto 4 y 8 respectivamente, pertenecen a biotecnología y farmacéutica.

Global Finance Services & Source to Contract Excellence centraliza procesos financieros globales, gestión de compras y administración de contratos dentro de la organización.

Camcar gestiona operaciones comerciales y distribución regional. La empresa ejecuta funciones de ventas, logística y soporte para productos farmacéuticos en América Latina.

Las oportunidades se canalizan a través del portal global de AstraZeneca, donde se agrupan posiciones por país y área funcional. Puede revisar en: https://careers.astrazeneca.com

DHL ocupa la posición 5 y pertenece al sector transporte. La empresa gestiona logística internacional, distribución de carga y servicios de mensajería.

Su operación incluye transporte aéreo y terrestre, manejo de paquetes y soluciones logísticas para empresas y consumidores.

Los concursos de DHL se publican en su plataforma global de empleo, con opciones filtradas por ubicación. Puede revisar en: https://careers.dhl.com

Aeris Holding CR se ubica en el puesto 6 y opera en el sector aeroespacial. La empresa administra el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Su gestión incluye operación de terminales, coordinación de vuelos, mantenimiento de infraestructura y servicios al pasajero.

Aeris no publica en su sitio las ofertas, sino que en la sección de empleo usted debe llenar sus datos y esperar a ser contactado. Puede ingresar en: https://www.aeris.cr/trabaja-con-nosotros/

Transunion Global Capability Center Costa Rica Limitada figura en la posición 7 y opera en tecnologías de la información y datos.

La empresa desarrolla servicios de análisis de crédito, procesamiento de información y soluciones tecnológicas para clientes financieros.

Las oportunidades laborales de TransUnion se publican en su portal global de carreras. Puede revisar en: https://transunion.wd5.myworkdayjobs.com/

Centro de Convenciones de Costa Rica aparece en la posición 9 y opera en entretenimiento. Administra espacios para congresos, ferias y eventos.

Su operación incluye logística de eventos, coordinación de actividades y servicios asociados a reuniones corporativas e internacionales.

Actualmente el portal de empleo del Centro de Convenciones no está en funcionamiento, pero la cuenta en LinkedIn está activa sin ofertas laborales por el momento. Se recomienda estar pendiente del perfil de esta empresa https://www.linkedin.com/company/costa-rica-convention-center/jobs/

Cloudera se ubica en el puesto 10 y pertenece a tecnologías de la información. La empresa desarrolla plataformas para gestión y análisis de datos.

Sus soluciones permiten almacenamiento y procesamiento de información en organizaciones.

Los anuncios de Cloudera se publican en su portal global de carreras. Puede revisar en: https://cloudera.wd5.myworkdayjobs.com

ServiceNow ocupa el puesto 11 y opera en tecnologías de la información. Desarrolla plataformas digitales para gestión de procesos empresariales.

La empresa trabaja en automatización de flujos de trabajo y servicios en la nube.

Las oportunidades de ServiceNow se publican en su página de carreras. Puede revisar en: https://careers.servicenow.com

Servicios Computacionales Novacomp S.A. figura en el puesto 12 y pertenece a tecnologías de la información. Ofrece desarrollo de software y servicios tecnológicos.

La empresa trabaja en integración de sistemas, outsourcing y consultoría.

Las vacantes de Novacomp se publican en su sitio web o canales institucionales. Puede revisar en: https://crnova.com/careers/

La clasificación incorpora 20 empresas en Costa Rica dentro de un total regional de 65 organizaciones evaluadas en Centroamérica. (Datsun/Great Place to Work)

Bacardi se ubica en la posición 13 y se clasifica en la categoría otra. Opera en la industria de bebidas con presencia global.

La empresa gestiona producción, distribución y comercialización de marcas en distintos mercados.

Las vacantes disponibles de Bacardi se publican en su portal global de carreras. Puede revisar en: https://jobs.bacardilimited.com/

Sentinel ocupa el puesto 14 y pertenece a tecnologías de la información. La empresa brinda servicios de ciberseguridad.

Su operación incluye monitoreo de sistemas, protección de datos y gestión de riesgos tecnológicos.

Las oportunidades laborales de Sentinel se publican en su sitio corporativo. Puede revisar en: https://soysentinel.com/empleo/

Nacascolo Holdings figura en la posición 15. Opera como estructura corporativa con distintas líneas de negocio.

La empresa agrupa inversiones y operaciones en varios sectores.

Los concursos disponibles de Nascacolo Holdings no se concentran en un portal propio de empleo; las vacantes se publican de forma directa en su página de LinkedIn. Puede revisar opciones en: https://www.linkedin.com/jobs/nacascolo-holdings-jobs-worldwide

Thomson Reuters Costa Rica Servicios S.A. se ubica en el puesto 16 y se clasifica en la categoría otra. Provee servicios de información y soluciones profesionales.

La empresa desarrolla productos de datos y software para sectores legales y financieros.

Las oportunidades laborales de Thomson Reuters se publican en su portal global. Puede revisar en: https://careers.thomsonreuters.com

TradeStation aparece en la posición 17 y opera en tecnologías de la información. Desarrolla plataformas de inversión y servicios financieros digitales.

La empresa trabaja en sistemas de trading y análisis de mercados.

Las oportunidades laborales de TradeStation se publican en su sitio de carreras. Puede revisar en: https://careers.tradestation.com

3M Global Service Center Costa Rica ocupa el puesto 18 y pertenece a servicios profesionales. Brinda soporte corporativo a operaciones globales.

La empresa ejecuta funciones administrativas, financieras y de servicios compartidos.

Las vacantes de 3M se publican de forma directa en LinkedIn, además de su portal global de empleo. Puede revisar opciones en: https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=&location=Costa%20Rica&geoId=101739942&f_C=1864

Marriott International se ubica en la posición 19 y opera en hospitalidad. Gestiona hoteles, alojamiento y servicios turísticos. La empresa administra operaciones de hospedaje en distintos mercados.

Las oportunidades laborales de Marriott se publican en su portal global de carreras. Puede revisar en: https://careers.marriott.com

Agencia Datsun figura en el puesto 20 y se clasifica en la categoría otra. Opera en el sector automotriz mediante comercialización de vehículos.

La empresa desarrolla actividades de venta, distribución y servicio en el mercado local.

Las oportunidades laborales de Agencia Datsun se publican en LinkedIn. Puede revisar en: https://www.linkedin.com/jobs/agencia-datsun-nissan-costa-rica-jobs-worldwide?f_C=11521828&trk=top-card_top-card-primary-button-top-card-primary-cta

El listado nacional 2026 se construye con base en encuestas aplicadas al personal y en la evaluación de prácticas internas de las empresas participantes, cuyos resultados determinan la posición final dentro de la clasificación.