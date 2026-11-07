Empleo Costa Rica

Grupo Montecristo ofrecerá vacantes durante feria de empleo en Santa Ana

Conozca los puestos disponibles y los requisitos para participar en la feria de empleo que realizará Grupo Montecristo el próximo 11 de noviembre en Santa Ana.

Por Randall Corella Vargas

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La Municipalidad de Santa Ana, en conjunto con el programa Brete y la Agencia Nacional de Empleo (ANE), realizará una feria de empleo enfocada en el reclutamiento de personal para el Grupo Montecristo.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.