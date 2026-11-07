Grupo Montecristo ofrecerá vacantes durante feria de empleo en Santa Ana

La Municipalidad de Santa Ana, en conjunto con el programa Brete y la Agencia Nacional de Empleo (ANE), realizará una feria de empleo enfocada en el reclutamiento de personal para el Grupo Montecristo.

La actividad está programada para el próximo miércoles 11 de noviembre del 2026. Se llevará a cabo en la sala de reuniones número uno del edificio principal de la Municipalidad de Santa Ana y el horario de atención a los oferentes será desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Puestos disponibles y requisitos

La empresa habilitó seis perfiles ocupacionales para esta jornada de contratación, todos orientados al sector de servicio al cliente y preparación de alimentos. Las vacantes son para los puestos de asistente de servicio, host, cocinero, supervisor de cafetería, cajero y misceláneo.

Para ser tomados en cuenta en el proceso de selección, los candidatos deben cumplir con cuatro requisitos generales obligatorios, independientemente de la plaza a la que deseen aplicar:

Contar con el bachillerato en educación media.

Tener un mínimo de un año de experiencia en el área respectiva.

Poseer el carné de manipulación de alimentos vigente.

Demostrar una excelente actitud de servicio y facilidad para el trabajo en equipo.

Las ferias de empleo facilitan el acercamiento directo entre las empresas contratantes y los oferentes de la zona. (Shutterstock/Shutterstock)

Recepción de currículos y canales de consulta

Durante el evento, los representantes de la compañía recibirán los currículos en tres modalidades diferentes: formato físico, formato digital y a través de un código QR que estará disponible en el lugar.

La organización habilitó vías de comunicación exclusivas para brindar información adicional y atender las consultas de los interesados. Las personas pueden enviar mensajes de texto vía WhatsApp al número 8947-5460 o escribir al correo electrónico sharon.castro@santaana.go.cr.

Las autoridades locales aclararon que estos medios de contacto están destinados únicamente para la resolución de dudas; por lo tanto, no se recibirán currículos ni documentos adjuntos por correo electrónico o mediante la aplicación de mensajería.