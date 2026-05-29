Heineken ofrece empleo en Costa Rica: vea esta plaza corporativa y sus requisitos

Heineken ofrece empleo en Costa Rica.

La empresa abrió un proceso de reclutamiento en Costa Rica para incorporar nuevo talento dentro de una plaza vinculada con planificación, seguimiento y ejecución de proyectos comerciales y publicitarios.

La compañía informó que la vacante está dirigida a personas con formación universitaria en Administración de Empresas, Mercadeo o carreras afines relacionadas con comunicación estratégica y negocios.

Entre los requisitos solicitados destacan al menos dos años de experiencia en labores relacionadas con publicidad y mercadeo, además de conocimientos en manejo de medios publicitarios.

La publicación también solicita dominio avanzado del idioma inglés y manejo avanzado de herramientas de Microsoft Office para participar dentro del proceso de selección habilitado por la empresa.

Heineken busca perfiles con experiencia en publicidad, comunicación y coordinación comercial.

La vacante fue divulgada bajo el nombre “Líder de Proyectos Marketing”, puesto enfocado en coordinación y acompañamiento de iniciativas relacionadas con estrategias comerciales.

Heineken no detalló el salario correspondiente a la plaza ni especificó si las funciones se desarrollarán bajo modalidad presencial, híbrida o remota dentro de la operación regional.

Las personas interesadas podrán enviar su currículum al correo reclutamiento.seleccion@heineken.com como parte del proceso de reclutamiento abierto por la compañía.