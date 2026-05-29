Heineken ofrece empleo en Costa Rica: vea esta plaza corporativa y sus requisitos

Heineken ofrece empleo en Costa Rica.
La empresa abrió un proceso de reclutamiento en Costa Rica para incorporar nuevo talento dentro de una plaza vinculada con planificación, seguimiento y ejecución de proyectos comerciales y publicitarios.
La compañía informó que la vacante está dirigida a personas con formación universitaria en Administración de Empresas, Mercadeo o carreras afines relacionadas con comunicación estratégica y negocios.
Entre los requisitos solicitados destacan al menos dos años de experiencia en labores relacionadas con publicidad y mercadeo, además de conocimientos en manejo de medios publicitarios.
La publicación también solicita dominio avanzado del idioma inglés y manejo avanzado de herramientas de Microsoft Office para participar dentro del proceso de selección habilitado por la empresa.
La vacante fue divulgada bajo el nombre “Líder de Proyectos Marketing”, puesto enfocado en coordinación y acompañamiento de iniciativas relacionadas con estrategias comerciales.
Heineken no detalló el salario correspondiente a la plaza ni especificó si las funciones se desarrollarán bajo modalidad presencial, híbrida o remota dentro de la operación regional.
Las personas interesadas podrán enviar su currículum al correo reclutamiento.seleccion@heineken.com como parte del proceso de reclutamiento abierto por la compañía.