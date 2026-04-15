Empleo Costa Rica

Hilton abre vacantes en uno de sus hoteles de ultralujo en Costa Rica: así puede postularse a los puestos

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Por Mathew Chaves

El avance de proyectos hoteleros internacionales en Costa Rica incorpora nuevas oportunidades laborales mediante procesos de contratación ya habilitados para distintos perfiles.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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