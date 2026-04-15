Hilton abre vacantes en uno de sus hoteles de ultralujo en Costa Rica: así puede postularse a los puestos

El avance de proyectos hoteleros internacionales en Costa Rica incorpora nuevas oportunidades laborales mediante procesos de contratación ya habilitados para distintos perfiles.

El hotel Waldorf Astoria Guanacaste confirmó la apertura de vacantes dentro de su operación, con puestos distribuidos entre funciones gerenciales, administrativas y de atención directa al huésped.

Las posiciones forman parte de la estructura operativa del establecimiento, que se desarrolla en la zona de Punta Cacique como uno de los proyectos turísticos de alto nivel en el país.

El proceso de reclutamiento se gestiona de manera digital a través del portal de empleo de Hilton, donde se concentran las opciones disponibles para Costa Rica.

Puestos gerenciales y liderazgo

Entre las vacantes destaca el puesto de gerente del hotel, encargado de supervisar la operación general y coordinar el cumplimiento de metas de ingresos y satisfacción de los huéspedes.

Este rol implica la planificación de servicios, control de costos, manejo de presupuestos y liderazgo de equipos en todos los departamentos operativos.

El perfil requiere formación en administración hotelera o equivalente, experiencia en el sector y dominio de inglés y español.

También se incluye la posición de gerente de reservas, responsable de ejecutar estrategias de ocupación y coordinar acciones con equipos de ventas y eventos.

Este puesto demanda habilidades analíticas, conocimiento del mercado y experiencia previa en gestión de reservas dentro de la industria hotelera.

Los puestos gerenciales concentran funciones de planificación, control financiero y supervisión de equipos. (Shutterstock)

Gestión administrativa

El hotel también habilitó la vacante de asistente ejecutivo del gerente general, enfocada en la administración de la oficina ejecutiva y el manejo de comunicaciones internas y externas.

Las funciones incluyen coordinación de reuniones, elaboración de informes y apoyo en procesos de contratación, incluyendo trámites migratorios y documentación.

El puesto requiere al menos cinco años de experiencia, dominio de herramientas informáticas y conocimiento del entorno hotelero.

Además, se valoran certificaciones en administración o formación académica en áreas afines.

Experiencia del huésped

En el área operativa, se busca un subgerente de recepción, quien tendrá a cargo la supervisión del equipo de front office y la atención directa a los huéspedes.

Entre sus funciones se encuentran la gestión de estándares de servicio, reconocimiento de clientes frecuentes y aplicación de estrategias de venta de servicios.

El perfil requiere experiencia previa en supervisión, habilidades de comunicación y orientación al cliente.

También se incluye la vacante de asistente de spa, enfocada en la limpieza de áreas, atención a usuarios y cumplimiento de protocolos de seguridad.

Este puesto exige experiencia comprobable en funciones similares, así como atención al detalle y trato profesional.

Las posiciones operativas están vinculadas con la atención directa y el mantenimiento de estándares de servicio. (Hilton/Sitio web)

Cómo aplicar

Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial de empleo de Hilton mediante el siguiente enlace: https://jobs.hilton.com/emea/es/search-results

Dentro del sitio, es necesario dirigirse a la sección de marcas, seleccionar Waldorf Astoria Hotels & Resorts y filtrar por país en la opción Costa Rica.

El sistema permite revisar cada vacante disponible, conocer sus requisitos y avanzar al proceso de postulación mediante el botón de “postularse ahora”.

Para completar la aplicación, el usuario debe iniciar sesión o crear una cuenta, aceptar las políticas de privacidad y cargar su información personal junto con su currículum.

El proceso puede realizarse en español y permite dar seguimiento a cada candidatura desde la misma plataforma.