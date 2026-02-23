Hospital Monseñor Sanabria ofrece empleo público: vea cómo postularse

El Hospital Monseñor Sanabria Martínez, en Puntarenas, anunció la ampliación del Registro de Oferentes bajo el Perfil Profesional 2.

Este empleo público está dirigido a profesionales en áreas de ingeniería vinculadas con mantenimiento y tecnología hospitalaria.

La convocatoria es impulsada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y busca fortalecer los equipos técnicos del centro médico.

Perfiles requeridos

La institución abrió el registro para profesionales en las siguientes especialidades:

Ingeniería en Mantenimiento Industrial o Electromecánica

Ingeniería en Electromedicina

Ingeniería en Mecatrónica

Requisitos académicos

Como requisito obligatorio, las personas interesadas deben contar con licenciatura o bachillerato universitario en la disciplina específica, así como un posgrado afín en una carrera atinente al puesto.

¿Cómo postularse?

La postulación debe realizarse mediante el Módulo de Ingreso de Talento Humano (MITH), disponible en el sitio oficial de Recursos Humanos de la CCSS:

https://rrhh.ccss.sa.cr/MITH/

Adicionalmente, se debe enviar la hoja de vida actualizada al correo electrónico: grshms@ccss.sa.cr.

Fecha límite

El plazo para la recepción de documentos vence el domingo 1.º de marzo de 2026.

La CCSS recordó que las personas interesadas deben cumplir con todos los requisitos establecidos y completar el proceso dentro del periodo indicado para formar parte del Registro de Oferentes.