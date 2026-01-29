Intel amplía su búsqueda de talento en Costa Rica: estas son 5 vacantes disponibles

La gigante tecnológica Intel Corporation mantiene activa su búsqueda de profesionales y estudiantes en Costa Rica para fortalecer diversas áreas.

Esas áreas van desde el comercio global hasta la ingeniería de software y recursos humanos.

Con un modelo de trabajo híbrido, la compañía busca perfiles con un dominio avanzado del idioma inglés y capacidad de innovación.

A continuación, presentamos un desglose detallado de las posiciones abiertas recientemente y los requisitos específicos para cada una.

La gigante tecnológica Intel Corporation mantiene activa su búsqueda de profesionales y estudiantes en Costa Rica para fortalecer diversas áreas. (Akio Kon/Bloomberg)

Análisis de los perfiles buscados

1. Trade Analyst (Analista de Comercio)

Este rol es fundamental para garantizar que las operaciones de exportación e importación de Intel cumplan con las normativas globales.

Funciones clave: Determinar clasificaciones arancelarias (HTS), números de control de exportación (ECCN) y gestionar revisiones de cumplimiento.

Determinar clasificaciones arancelarias (HTS), números de control de exportación (ECCN) y gestionar revisiones de cumplimiento. Requisitos: Bachillerato en Comercio Internacional, Administración o áreas afines. Se requiere al menos 1 año de experiencia en clasificación de productos o manejo de sistemas como SAP GTS.

2. HR Contact Center Advisor

Orientado a la atención directa del colaborador, este puesto actúa como el primer punto de contacto para consultas de Recursos Humanos.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (ajustándose según el horario de verano en EE. UU.).

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (ajustándose según el horario de verano en EE. UU.). Requisitos: Perfil de recién graduado con alta capacidad de investigación y servicio al cliente.

3. HR Management Systems Analyst (Analista de Sistemas de RRHH)

Se trata de una posición temporal por un periodo de 1 año dentro del equipo de Optimización de Procesos y Sistemas (PSO).

Funciones clave: Soporte en el despliegue de software de capital humano, auditoría de datos y configuración de soluciones SaaS.

Soporte en el despliegue de software de capital humano, auditoría de datos y configuración de soluciones SaaS. Requisitos técnicos: Manejo experto de Excel (VLOOKUP, tablas dinámicas) y deseable experiencia en módulos de planillas o reclutamiento.

4. Finance Undergraduate Intern (Pasante de Finanzas)

Una oportunidad para estudiantes universitarios que deseen ganar experiencia en planificación y análisis financiero.

Condiciones: Contrato de 12 meses. Jornada de 35 a 40 horas semanales .

Contrato de 12 meses. Jornada de . Requisitos: Conocimiento básico en estados financieros, análisis de varianza y dominio de Excel. Se valoran pasantías previas de más de 3 meses.

5. EC Infrastructure and DevOps Engineer

Dirigido a graduados universitarios enfocados en la eficiencia de la infraestructura de software.

Funciones clave: Diseño de pipelines de entrega de extremo a extremo, automatización de pruebas y mantenimiento de infraestructura crítica para el lanzamiento de productos.

Diseño de pipelines de entrega de extremo a extremo, automatización de pruebas y mantenimiento de infraestructura crítica para el lanzamiento de productos. Perfil: Profesional con enfoque en confiabilidad de sistemas y telemetría de infraestructura.

Información crucial para aplicantes

Si usted está interesado en alguna de estas vacantes, debe tomar en cuenta las siguientes políticas corporativas de Intel:

Currículum en Inglés: Es un requisito obligatorio subir la hoja de vida en este idioma para ser considerado en el proceso de selección.

Es un requisito obligatorio subir la hoja de vida en este idioma para ser considerado en el proceso de selección. Ética de Contratación: Intel aclara que no cobra ningún tipo de cuota durante el proceso de reclutamiento. Cualquier solicitud de pago por exámenes médicos o trámites debe ser reportada inmediatamente.

Intel aclara que durante el proceso de reclutamiento. Cualquier solicitud de pago por exámenes médicos o trámites debe ser reportada inmediatamente. Diversidad e Inclusión: La empresa mantiene una política de igualdad de oportunidades, evaluando candidatos sin distinción de raza, religión, orientación sexual o discapacidad, de acuerdo con las normativas locales.

Todas las posiciones mencionadas operan bajo un modelo híbrido, lo que permite dividir el tiempo entre el trabajo presencial en el sitio asignado y el trabajo remoto.

Para concursar, puede acceder al perfil de Intel en LinkedIn.