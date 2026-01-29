Intel amplía su búsqueda de talento en Costa Rica: estas son 5 vacantes disponibles

La gigante tecnológica Intel Corporation mantiene activa su búsqueda de profesionales y estudiantes en Costa Rica para fortalecer diversas áreas.
Esas áreas van desde el comercio global hasta la ingeniería de software y recursos humanos.
Con un modelo de trabajo híbrido, la compañía busca perfiles con un dominio avanzado del idioma inglés y capacidad de innovación.
A continuación, presentamos un desglose detallado de las posiciones abiertas recientemente y los requisitos específicos para cada una.
Análisis de los perfiles buscados
1. Trade Analyst (Analista de Comercio)
Este rol es fundamental para garantizar que las operaciones de exportación e importación de Intel cumplan con las normativas globales.
- Funciones clave: Determinar clasificaciones arancelarias (HTS), números de control de exportación (ECCN) y gestionar revisiones de cumplimiento.
- Requisitos: Bachillerato en Comercio Internacional, Administración o áreas afines. Se requiere al menos 1 año de experiencia en clasificación de productos o manejo de sistemas como SAP GTS.
2. HR Contact Center Advisor
Orientado a la atención directa del colaborador, este puesto actúa como el primer punto de contacto para consultas de Recursos Humanos.
- Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (ajustándose según el horario de verano en EE. UU.).
- Requisitos: Perfil de recién graduado con alta capacidad de investigación y servicio al cliente.
3. HR Management Systems Analyst (Analista de Sistemas de RRHH)
Se trata de una posición temporal por un periodo de 1 año dentro del equipo de Optimización de Procesos y Sistemas (PSO).
- Funciones clave: Soporte en el despliegue de software de capital humano, auditoría de datos y configuración de soluciones SaaS.
- Requisitos técnicos: Manejo experto de Excel (VLOOKUP, tablas dinámicas) y deseable experiencia en módulos de planillas o reclutamiento.
4. Finance Undergraduate Intern (Pasante de Finanzas)
Una oportunidad para estudiantes universitarios que deseen ganar experiencia en planificación y análisis financiero.
- Condiciones: Contrato de 12 meses. Jornada de 35 a 40 horas semanales.
- Requisitos: Conocimiento básico en estados financieros, análisis de varianza y dominio de Excel. Se valoran pasantías previas de más de 3 meses.
5. EC Infrastructure and DevOps Engineer
Dirigido a graduados universitarios enfocados en la eficiencia de la infraestructura de software.
- Funciones clave: Diseño de pipelines de entrega de extremo a extremo, automatización de pruebas y mantenimiento de infraestructura crítica para el lanzamiento de productos.
- Perfil: Profesional con enfoque en confiabilidad de sistemas y telemetría de infraestructura.
Información crucial para aplicantes
Si usted está interesado en alguna de estas vacantes, debe tomar en cuenta las siguientes políticas corporativas de Intel:
- Currículum en Inglés: Es un requisito obligatorio subir la hoja de vida en este idioma para ser considerado en el proceso de selección.
- Ética de Contratación: Intel aclara que no cobra ningún tipo de cuota durante el proceso de reclutamiento. Cualquier solicitud de pago por exámenes médicos o trámites debe ser reportada inmediatamente.
- Diversidad e Inclusión: La empresa mantiene una política de igualdad de oportunidades, evaluando candidatos sin distinción de raza, religión, orientación sexual o discapacidad, de acuerdo con las normativas locales.
Todas las posiciones mencionadas operan bajo un modelo híbrido, lo que permite dividir el tiempo entre el trabajo presencial en el sitio asignado y el trabajo remoto.
Para concursar, puede acceder al perfil de Intel en LinkedIn.