Empleo Costa Rica

Japdeva ofrece plaza con salario de hasta ¢1,75 millones; vea cómo aplicar a este empleo público

Japdeva abrió un concurso de empleo público con salario global de ₡1.758.295. Le contamos los requisitos.

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) abrió un concurso interno‑externo para llenar una plaza en su estructura institucional mediante un proceso regulado por la normativa de Servicio Civil.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo públicoJapdevaconcursosprofesional jefe servicio civilsalario globalalianzas público-privadas
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.