Japdeva ofrece plaza con salario de hasta ¢1,75 millones; vea cómo aplicar a este empleo público

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) abrió un concurso interno‑externo para llenar una plaza en su estructura institucional mediante un proceso regulado por la normativa de Servicio Civil.

La vacante corresponde a un puesto de Profesional Jefe Servicio Civil 1 en la Unidad de Supervisión de Alianzas Público‑Privadas, desde el cual se apoyará el seguimiento técnico y administrativo de proyectos vinculados con infraestructura y servicios portuarios.

Japdeva abre puesto de trabajo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Para participar se exige contar con grado de licenciatura en Derecho, Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción o Relaciones Internacionales.

La experiencia mínima requerida es de seis años en labores profesionales relacionadas con la clase de puesto y la titulación, y se valorará la participación en proyectos asociados con alianzas público‑privadas o con obras de infraestructura ligadas al transporte, la logística y los servicios portuarios.

También se requiere la incorporación al colegio profesional correspondiente cuando así lo determine la ley orgánica respectiva, además del cumplimiento de obligaciones como la presentación de la declaración jurada de bienes y la rendición de garantías cuando la legislación lo establece.

Como instrumentos de evaluación se utilizarán los atestados académicos, la experiencia demostrada, la capacitación adicional vinculada con las funciones del puesto y las entrevistas que realice la administración, de acuerdo con lo señalado en las bases del concurso N.º 008‑2026.

La plaza ofrece un salario compuesto de ₡896.350 y un salario global de ₡1.758.295, montos que se aplicarán según la normativa vigente en materia de remuneraciones del sector público y la situación jurídica del nombramiento que se adjudique al finalizar el proceso de selección.

El nombramiento será en condición de interinazgo por un plazo de ocho meses, sujeto a periodo de prueba, conforme se establece en la convocatoria oficial, y se regirá por las disposiciones de empleo público y por las políticas de recursos humanos que aplican en Japdeva.

Las personas interesadas deben revisar las bases del concurso N.º 008‑2026 y completar la nota de postulación y el formulario de oferta de servicios para concursos internos‑externos, documentos que se encuentran disponibles en la sección de recursos humanos del sitio web institucional.

La información publicada no detalla requisitos específicos de manejo de idiomas, licencia de conducir ni horarios precisos de trabajo, por lo que estos aspectos deben verificarse en las bases completas del concurso o mediante consulta directa con la unidad de recursos humanos.

La oferta de servicios y los atestados deben remitirse únicamente por vía digital al correo concursos@japdeva.go.cr, ya sea con firma digital o con firma manuscrita escaneada, respetando las indicaciones de formato y rotulación de archivos establecidas en la convocatoria.

Para consultas sobre el proceso, Japdeva atenderá únicamente por medio del correo anteriormente mencionado o de los teléfonos 2799‑0243 y 2799‑0029, canales a través de los cuales se brindarán aclaraciones sobre requisitos, formularios y pasos para completar la oferta de servicios.

Japdeva recibe la documentación desde el 28 de mayo y hasta el 4 de junio del 2026, inclusive; las ofertas de servicios enviadas fuera de ese periodo no se tomarán en cuenta dentro del proceso de admisibilidad ni en las etapas posteriores de evaluación.