BAC tiene seis oportunidades de empleo en Costa Rica en puestos de banca de pymes, análisis de datos, automatización, contabilidad, auditoría interna, riesgo y servicio en puntos de venta.

Las vacantes piden desde bachillerato de educación media hasta bachillerato universitario con tres años de experiencia.

Tres de las posiciones son híbridas, según el anuncio. Los puestos están en Calle Blancos, Curridabat y la zona costanera, y uno se ofrece en puntos de venta en la GAM y Liberia.

A continuación, los detalles de los perfiles buscados:

Ejecutivo mipymes III multisegmento

La posición es en campo, con horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., y su ubicación es la zona costanera.

La persona seleccionada asesorará a los clientes pyme de la Región Costanera y administrará su cartera, con visitas periódicas y seguimiento de trámites de crédito y adquirencia. También buscará nuevos negocios, afiliará comercios y impulsará la venta cruzada de productos financieros. Para ello tendrá que realizar giras por Jacó, Parrita, Quepos y Manuel Antonio.

Para aplicar se requiere bachillerato concluido en Ciencias Económicas o Ingeniería Industrial, con evidencia adjunta, y al menos dos años de experiencia en manejo de cartera de clientes. Además, se pide vehículo propio, licencia al día y disponibilidad para vivir en la zona costanera. El inglés intermedio es deseable.

Entre las competencias a evaluar están influencia y negociación, orientación a resultados, comunicación eficiente y planificación y organización.

El anuncio se publicó el 24 de noviembre bajo el código req29945.

Ejecutivo de punto de venta (GAM y Liberia)

Es una posición presencial, con horario de lunes a domingo, día libre rotativo y franjas de 11:00 a. m. a 7:00 p. m. Hay plazas en puntos de venta de Walmart, PriceSmart o AutoMercado, que se asignan según la ubicación de interés. El salario es base más comisiones.

Quien asuma la posición atenderá y asesorará a los clientes, y cumplirá metas diarias de interacciones y metas anuales de presupuesto por producto. También enseñará a los clientes a usar los canales y herramientas digitales del banco.

Se requiere bachillerato de educación media, al menos un año de experiencia en ventas directas con clientes y disponibilidad para un horario rotativo. Las competencias requeridas son responsabilidad, comunicación eficiente, tolerancia a la presión de trabajo, orientación a resultados e influencia y negociación.

Se publicó el 25 de noviembre bajo el código req29834.

Especialista de automatización – BAC Shared Services

La persona seleccionada diseñará e implementará soluciones de automatización con Microsoft Power Platform (Power Apps, Power Automate y Copilot Studio).

Además, desarrollará aplicaciones empresariales, configurará agentes y asistentes en Copilot Studio e integrará las soluciones con Microsoft 365, SharePoint, Dataverse, Teams, Outlook y Excel. También apoyará iniciativas de automatización robótica de procesos (RPA) con Automation Anywhere.

Se requiere bachillerato en Ingeniería en Sistemas, Informática, Software, Ciencias de la Computación o una carrera afín, y entre uno y dos años de experiencia en automatización, desarrollo o integración de sistemas.

También se piden conocimientos de Power Platform, consumo de APIs REST, SQL intermedio-avanzado y bases de datos relacionales. Son deseables las certificaciones de Power Platform, Python o C# y conocimientos de inteligencia artificial generativa aplicada a negocios.

El anuncio no detalla la modalidad, la ubicación ni el horario. Se publicó el 26 de noviembre bajo el código req30152.

Las vacantes están dirigidas a perfiles con distintos niveles de experiencia y formación académica. (John Durán)

Analista I contable

La posición es híbrida, con ubicación en Curridabat (Edificio Azul) y horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. Se debe tener disponibilidad para los cierres contables, incluso fines de semana y feriados.

La persona seleccionada elaborará conciliaciones contables, ejecutará registros, preparará reportes regulatorios y financieros, y atenderá requerimientos de auditorías internas, externas y de los entes reguladores.

Para aplicar se requiere un bachillerato universitario en curso, con 50% o más de avance, en Administración de Empresas, Banca y Finanzas, Contabilidad o una carrera afín. Quienes aún estudian deben adjuntar en un único PDF el récord académico y el plan de estudios.

Se pide, además, al menos un año de experiencia en procesos contables o reportes financieros, y manejo intermedio de Excel. Es deseable conocer la normativa contable y regulatoria del sector financiero.

Se publicó el 27 de noviembre bajo el código req29778.

Auditoría interna

La vacante es híbrida, con ubicación en Calle Blancos (B7) y horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Quien asuma el cargo coordinará equipos y realizará auditorías de alta complejidad con enfoque basado en riesgos. También verificará el cumplimiento de los planes de acción derivados de hallazgos de auditores internos, externos y reguladores.

Se requiere bachillerato universitario finalizado en Ingeniería en Sistemas, Informática o una carrera afín, y al menos tres años de experiencia en procesos de TI o control interno de TI.

También se piden conocimientos de marcos de seguridad de la información, normas internacionales de auditoría, COBIT o ISO 27001, y manejo intermedio de herramientas de analítica de datos como Python, R, Power BI o SQL.

Las competencias a evaluar son liderazgo, toma de decisiones, influencia y negociación, orientación a resultados y comunicación eficiente.

Se publicó el 27 de noviembre bajo el código req30172.

Ingeniero plataforma datos riesgo – BAC Shared Services (temporal)

La persona seleccionada diseñará soluciones en los motores de decisión y programará variables y funciones. También apoyará la construcción de procesos de transferencia de datos (ETL), automatizará procesos y reportes y desarrollará dashboards en Power BI.

Se requiere bachillerato universitario o ser estudiante avanzado en Ingeniería en Sistemas de Información o Software, Ciencias de la Computación o Tecnologías de la Información. Se piden entre uno y dos años de experiencia con SSIS para ETL, programación en SQL y Python, y modelado de datos.

Además, se requieren SQL, Java, Power BI e inglés de nivel intermedio. Las metodologías ágiles son deseables.

El anuncio no detalla la modalidad, la ubicación ni el horario, y no indica la duración del contrato temporal. Se publicó el 27 de noviembre bajo el código req30183.

Si está interesado en participar en alguno de los puestos, debe hacerlo por medio del sitio web de BAC, donde podrá filtrar los resultados y ver las ofertas disponibles al momento de la consulta.