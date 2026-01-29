¿Le gustaría trabajar para las Naciones Unidas en Costa Rica? Aquí tiene dos opciones

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anunció la apertura de dos posiciones estratégicas para profesionales residentes en Costa Rica.

Estas vacantes se enmarcan en el proyecto “Soluciones Circulares para la Contaminación por Plásticos en Costa Rica”, una iniciativa financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y ejecutada en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El proyecto surge en un momento crítico: en Costa Rica se liberan más de 1.000 toneladas diarias de desechos plásticos en entornos naturales y solo se recicla un 6,6% de estos residuos. El objetivo central es transformar el modelo de consumo, reduciendo el plástico en la industria de alimentos y bebidas mediante soluciones de economía circular.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha anunciado la apertura de dos posiciones estratégicas para profesionales residentes en Costa Rica. (LUDOVIC MARIN/AFP)

Perfiles buscados: Requisitos y Plazos

Las Naciones Unidas buscan perfiles con sólida formación técnica y compromiso con la sostenibilidad. A continuación, se detallan las dos oportunidades disponibles:

Puesto Nivel de Grado Fecha Límite de Aplicación Requisitos Académicos Mínimos Coordinador(a) de Proyecto NPSA-8 9 de febrero, 2026 Maestría (o Bachillerato con 2 años de experiencia) Asociada(o) en Gestión de Plásticos NPSA-7 2 de febrero, 2026 Bachillerato de Secundaria (7 años exp.) o Univ. (4 años exp.)

1. Coordinador(a) de Proyecto (En Oficina)

Esta figura será la responsable de la gestión estratégica, financiera y operativa de la iniciativa. Deberá liderar la incidencia en políticas públicas y asegurar el cumplimiento de los cuatro componentes del proyecto: marcos normativos, casos de negocio para alternativas al plástico, modelos de reutilización y cambio de comportamiento del consumidor.

Idiomas: Fluidez completa en español e inglés.

Fluidez completa en español e inglés. Habilidades clave: Experiencia en supervisión de personal, recaudación de fondos y conocimiento en legislación de gestión integral de residuos.

Experiencia en supervisión de personal, recaudación de fondos y conocimiento en legislación de gestión integral de residuos. Enfoque: Gobernanza, resiliencia y prosperidad compartida.

Más detalles en este enlace.

2. Asociada(o) en Gestión de Plásticos (En Oficina)

Este puesto se centra en la implementación técnica y coordinación interinstitucional. La persona seleccionada apoyará el desarrollo de pilotos de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), sistemas de depósito y devolución de botellas, y la articulación con el sector académico y privado.

Idiomas: Fluidez en español y manejo intermedio de inglés.

Fluidez en español y manejo intermedio de inglés. Habilidades clave: Conocimiento en polímeros plásticos, procesos de reciclaje y gestión basada en resultados.

Conocimiento en polímeros plásticos, procesos de reciclaje y gestión basada en resultados. Enfoque: Operatividad técnica y fortalecimiento de capacidades locales.

Más detalles en este enlace.

Compromiso con la inclusión

El PNUD ha subrayado que sus procesos de contratación se basan en la igualdad de oportunidades. Se insta especialmente a participar a mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y población LGTBIQ+.

Aviso de seguridad: Las Naciones Unidas reiteran que no cobran ninguna tarifa en ninguna etapa del proceso de reclutamiento (aplicación, entrevista, procesamiento o entrenamiento). Si recibe una solicitud de pago, se trata de un fraude.