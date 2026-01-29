McDonald’s anuncia feria de empleo; consulte aquí los perfiles, requisitos y beneficios

La industria de comida rápida se mantiene como uno de los motores de contratación más activos al inicio del año. Este sector suele abrir puertas a quienes buscan su primera experiencia formal en el mercado laboral costarricense.

El crecimiento comercial en el oeste de la capital genera una nueva necesidad de personal operativo. Las franquicias ubicadas en esta zona requieren cubrir plazas vacantes para mantener sus operaciones.

Una de las cadenas más grandes del país anunció una jornada de reclutamiento presencial para un fin de semana. La actividad busca llenar decenas de puestos en siete localidades específicas del Gran Área Metropolitana (GAM).

La feria de empleo se realizará exclusivamente en el local ubicado sobre la ruta 27, donde los reclutadores atenderán a los candidatos en jornada continua.

Se trata de la empresa Arcos Dorados, operadora de la marca McDonald’s en Costa Rica. La compañía realizará la feria de empleo el próximo sábado 7 de febrero en su restaurante ubicado sobre la ruta 27.

La actividad se desarrollará en jornada continua desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. El objetivo de la firma es contratar a 40 personas para ocupar cargos operativos, técnicos y hasta de gerencia de restaurante.

Las nuevas contrataciones se distribuirán en puntos de alto tránsito del sector oeste. Los locales que requieren personal incluyen Escazú, Santa Ana, Guachipelín, Lindora, Belén y el centro comercial Multiplaza Escazú.

La empresa busca candidatos que residan en las cercanías de estos distritos o que tengan facilidad de transporte hacia ellos. Entre los roles disponibles que se reclutarán durante la feria destacan:

Colaboradores regulares: Encargados de funciones generales en cocina y servicio.

Encargados de funciones generales en cocina y servicio. Líderes de experiencia: Personal enfocado en la atención directa al cliente.

Personal enfocado en la atención directa al cliente. Técnicos de mantenimiento: Responsables del cuidado de equipos e instalaciones.

Responsables del cuidado de equipos e instalaciones. Gerencia: Puestos administrativos para la supervisión de restaurantes.

Los requisitos para postularse son accesibles para la mayoría de la población joven. Los aspirantes deben cumplir con el siguiente perfil básico:

Ser mayores de 18 años .

. Tener el noveno año de colegio aprobado.

de colegio aprobado. Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos y fines de semana.

y fines de semana. Disposición para el trabajo en equipo y el orden.

La compañía busca cubrir plazas operativas que requieren disponibilidad para turnos rotativos, incluyendo fines de semana y días feriados.

La compañía ofrece un paquete de beneficios adicionales al salario de ley para sus trabajadores. Los seleccionados tendrán acceso a las siguientes condiciones laborales:

Afiliación a la asociación solidarista .

. Alimentación gratuita durante la jornada laboral.

durante la jornada laboral. Opciones de horarios flexibles para estudios.

para estudios. Programas de capacitación continua .

. Convenios de salud y bienestar.

Es importante recordar que este proceso de selección no será virtual. Los interesados deben presentarse físicamente en el local de la ruta 27, llevando la documentación personal básica (no es necesario el currículum).

La dinámica presencial permitirá a los reclutadores realizar entrevistas cortas en el sitio. Esto agiliza la valoración de los perfiles y permite aclarar dudas inmediatas sobre las condiciones de las plazas disponibles.

Quienes no puedan asistir en el horario establecido perderán la oportunidad de participar en esta ronda específica. La empresa no habilitó canales digitales alternos para esta convocatoria puntual dirigida a la zona oeste.