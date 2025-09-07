McDonald’s anuncia ferias de empleo esta semana para personas sin experiencia laboral

La búsqueda de un primer empleo formal es un paso crucial para muchos jóvenes en el país. En este contexto, las ferias de reclutamiento presenciales se consolidan como una vía directa y accesible para que los interesados puedan presentar sus atestados y conocer las oportunidades disponibles en el mercado.
Una de las principales cadenas de restaurantes de servicio rápido anunció la continuación de su iniciativa “Ruta de Empleo” para el mes de setiembre, un proyecto enfocado en facilitar el proceso de contratación, especialmente para quienes no cuentan con experiencia laboral previa.
Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald’s en el país, llevará a cabo una serie de eventos de reclutamiento del lunes 8 al jueves 11 de setiembre en cuatro de sus restaurantes.
