McDonald’s anuncia ferias de empleo esta semana para personas sin experiencia laboral

La búsqueda de un primer empleo formal es un paso crucial para muchos jóvenes en el país. En este contexto, las ferias de reclutamiento presenciales se consolidan como una vía directa y accesible para que los interesados puedan presentar sus atestados y conocer las oportunidades disponibles en el mercado.

Una de las principales cadenas de restaurantes de servicio rápido anunció la continuación de su iniciativa “Ruta de Empleo” para el mes de setiembre, un proyecto enfocado en facilitar el proceso de contratación, especialmente para quienes no cuentan con experiencia laboral previa.

Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald’s en el país, llevará a cabo una serie de eventos de reclutamiento del lunes 8 al jueves 11 de setiembre en cuatro de sus restaurantes.

Cronograma y ubicaciones de la “Ruta de Empleo”

Los eventos de reclutamiento se realizarán en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en las siguientes fechas y sucursales:

Lunes 8 de setiembre: McDonald’s Escazú.

McDonald’s Escazú. Martes 9 de setiembre: McDonald’s Guachipelín.

McDonald’s Guachipelín. Miércoles 10 de setiembre: McDonald’s Santa Ana.

McDonald’s Santa Ana. Jueves 11 de setiembre: McDonald’s Alajuelita.

Requisitos y proceso de postulación

La compañía busca personal regular para sus restaurantes, con puestos que no requieren experiencia laboral previa. Los requisitos de admisibilidad son:

Ser mayor de 18 años.

Tener el noveno año de colegio aprobado.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos y fines de semana.

Se valorará la “pasión por el servicio al cliente” y la habilidad para trabajar en equipo.

Para aplicar, los postulantes deben presentarse en la sucursal correspondiente en la fecha y horario indicados, haberse registrado previamente en este enlace y estar preparados para una entrevista.

Según el comunicado de la empresa, los puestos ofrecen beneficios como horarios flexibles, programas de capacitación y asistencia educativa.