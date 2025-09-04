Economía y Política

Un proyecto de ley en Estados Unidos podría cambiar el futuro de los “call centers” y sus trabajadores en Costa Rica; lea qué propone

Alrededor de 60.000 costarricenses trabajan en centros de llamadas en Costa Rica, pero un proyecto de Estados Unidos presionaría a estas empresas a cerrar operaciones en otros países

Por Marcia Solano Miller

De forma presencial o remota, cerca de 60.000 costarricenses se levantan cada día con el objetivo de atender llamadas en su centro de trabajo hasta el fin de su jornada laboral.








