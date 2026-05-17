Microsoft Costa Rica ofrece empleo: conozca los puestos de trabajo que abrió en mayo del 2026

La multinacional tecnológica Microsoft ha anunciado la apertura de nuevos puestos de trabajo para su operación en Costa Rica durante el mes de mayo del 2026.

Si usted se encuentra en la búsqueda de una oportunidad de empleo dentro del sector de la tecnología, la ingeniería o la gestión de operaciones de negocios, la compañía mantiene activas múltiples vacantes bajo la modalidad de contratación de tiempo completo (Full-Time) y en roles de colaborador individual (Individual Contributor).

A continuación, se presenta el detalle de las opciones disponibles para quienes buscan un trabajo en Microsoft Costa Rica, junto con sus respectivos requisitos técnicos y modalidades operativas.

(FILES) In this file photo a Microsoft logo adorns a building in Chevy Chase, Maryland on May 19, 2021. - The United States on July 19, 2021 led allies in a fierce condemnation of China over allegedly "malicious" cyber activity, accusing it of criminal extortion, issuing ransom demands to private firms and threatening national security. In comments likely to further strain worsening relations between Washington and Beijing, a senior US official said that China's "irresponsible behavior in cyberspace is inconsistent with its stated objective of being seen as a responsible leader in the world." The United States will also on Monday formally accuse cyber actors affiliated to China's Ministry of State Security of conducting the massive Microsoft Exchange Server hack disclosed in March. (Photo by Eva HAMBACH / AFP) (EVA HAMBACH/AFP)

Puestos de trabajo disponibles (Mayo 2026)

1. Services Customer Operations Manager

Fecha de publicación: 1 de mayo de 2026.

1 de mayo de 2026. Número de vacante: 200036641.

200036641. Ubicación y modalidad: San José, Costa Rica. Este puesto requiere una presencia física en las oficinas de 3 días por semana, con una expectativa de viajes de menos del 25%.

San José, Costa Rica. Este puesto requiere una presencia física en las oficinas de 3 días por semana, con una expectativa de viajes de menos del 25%. Requisitos clave: Título de Bachillerato universitario en Administración de Negocios, Operaciones, Finanzas o un campo relacionado, complementado con más de 4 años de experiencia en gestión de programas, gestión de procesos o mejora de procesos (o experiencia equivalente). Se exige un dominio avanzado del idioma inglés de forma escrita, lectura y conversacional.

2. Software Engineer 2, Azure DataBases

Fecha de publicación: 4 de mayo de 2026.

4 de mayo de 2026. Número de vacante: 200036657.

200036657. Ubicación y modalidad: Múltiples ubicaciones en Costa Rica. Está catalogado como un puesto remoto con 0 días obligatorios en la oficina por semana y menos de un 25% de viajes.

Múltiples ubicaciones en Costa Rica. Está catalogado como un puesto remoto con 0 días obligatorios en la oficina por semana y menos de un 25% de viajes. Requisitos clave: Título de Bachillerato en Ciencias de la Computación o un campo técnico relacionado, junto con más de 3 años de experiencia en ingeniería técnica programando en lenguajes como C, C++, C#, Java, JavaScript o Python (o experiencia equivalente). El dominio del idioma inglés es esencial para este rol debido a la colaboración global de la firma.

3. Training & Readiness Manager

Fecha de publicación: 7 de mayo de 2026.

7 de mayo de 2026. Número de vacante: 200036971.

200036971. Ubicación y modalidad: San José, Costa Rica. Modalidad de trabajo híbrida que contempla 3 días por semana en la oficina y una tasa de viajes menor al 25%.

San José, Costa Rica. Modalidad de trabajo híbrida que contempla 3 días por semana en la oficina y una tasa de viajes menor al 25%. Requisitos clave: Bachillerato universitario en Administración de Negocios, Operaciones, Finanzas o áreas afines, sumado a más de 4 años de trayectoria profesional en gestión de programas, gestión de procesos o mejora de procesos (o experiencia equivalente). Requiere un nivel proficiente de inglés hablado, leído y escrito.

4. Process Program Manager

Fecha de publicación: 13 de mayo de 2026.

13 de mayo de 2026. Número de vacante: 200036848.

200036848. Ubicación y modalidad: San José, Costa Rica. Exige asistencia presencial a la oficina un mínimo de 3 días por semana y menos del 25% de viajes internacionales o locales.

San José, Costa Rica. Exige asistencia presencial a la oficina un mínimo de 3 días por semana y menos del 25% de viajes internacionales o locales. Requisitos clave: Título de Maestría en Ingeniería, Negocios o disciplinas afines con más de 2 años de experiencia en gestión, ejecución u optimización de procesos; O bien, grado de Bachillerato en Ingeniería o Negocios con más de 4 años de experiencia en las citadas áreas (se admite también experiencia equivalente). Es indispensable contar con un manejo fluido del idioma inglés.

5. Senior Security Research Engineer - Microsoft Defender Experts Team

Fecha de publicación: 13 de mayo de 2026.

13 de mayo de 2026. Número de vacante: 200025302.

200025302. Ubicación y modalidad: San José, Costa Rica. Es una vacante completamente remota (0 días en la oficina) con un requerimiento de viaje menor al 25%.

San José, Costa Rica. Es una vacante completamente remota (0 días en la oficina) con un requerimiento de viaje menor al 25%. Requisitos clave: Título de Doctorado o Maestría en Estadística, Matemáticas, Ciencias de la Computación, Seguridad Informática o campos relacionados con más de 3 años de experiencia en ciclos de vida de desarrollo de software, análisis de amenazas o ciberseguridad ; o bien, nivel de Bachillerato universitario con más de 4 años de experiencia equivalente. Adicionalmente, se solicitan más de 7 años de experiencia práctica en roles técnicos de ciberseguridad (como operaciones SOC, respuesta a incidentes o inteligencia de amenazas) y un nivel avanzado de inglés. El conocimiento de idioma portugués avanzado se evaluará de forma preferencial.

Condiciones de contratación y procesos de postulación

De acuerdo con las políticas corporativas detalladas por Microsoft para este bloque de vacantes, cada una de las posiciones permanecerá abierta para la recepción de solicitudes por un periodo mínimo de 5 días. Las evaluaciones y admisiones de currículos se gestionarán de forma continua hasta que los respectivos puestos de trabajo queden formalmente cubiertos.

Dado el entorno transnacional de la compañía, un factor común en todos los perfiles de empleo es la necesidad de interactuar eficazmente en idioma inglés, dado que las operaciones diarias, herramientas de sistemas y comunicaciones con clientes globales se desarrollan prioritariamente bajo dicho idioma.

Como empleador que promueve la equidad, Microsoft aplica un criterio de selección basado exclusivamente en las cualificaciones de los candidatos, garantizando la igualdad de oportunidades sin distinción de edad, origen, estado civil, orientación sexual, identidad de género, religión o discapacidad.

Aquellas personas que requieran asistencia o adaptaciones razonables por motivos religiosos o de discapacidad durante su proceso de aplicación disponen de canales de soporte específicos dentro del portal de reclutamiento de la empresa.

Este es el sitio oficial de Microsoft para aplicar a estos puestos en Costa Rica.