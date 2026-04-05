Microsoft mantiene abiertas vacantes en Costa Rica con opciones remotas y presenciales

La empresa Microsoft mantiene abiertos varios procesos de contratación en Costa Rica, con oportunidades en distintas áreas y modalidades de trabajo. Las plazas siguen disponibles mientras avanzan las etapas de selección.

Las vacantes se distribuyen entre esquemas remotos y presenciales, dependiendo del rol y sus funciones. Cada proceso establece requisitos específicos, tanto en formación académica como en experiencia profesional y dominio de idiomas.

Las posiciones responden a necesidades operativas en equipos globales, donde Costa Rica forma parte de la estructura de soporte, desarrollo y gestión de servicios tecnológicos, según las descripciones publicadas por la empresa.

Los procesos de selección se gestionan de forma digital y contemplan evaluaciones técnicas y entrevistas. La empresa mantiene abiertas las convocatorias hasta completar la contratación de los perfiles requeridos.

La corporación mantiene procesos de reclutamiento para sus operaciones en Costa Rica. (Jean-Luc Ichard/Getty Images)

Gerente de cuentas de éxito del cliente

Rol enfocado en la gestión de clientes estratégicos y la coordinación de servicios posteriores a la venta en entornos tecnológicos.

Funciones principales Copiado!

Coordinar la entrega de servicios tecnológicos

Gestionar relaciones con clientes y equipos internos

Alinear soluciones con objetivos del cliente

Supervisar ejecución de planes de servicio

Requisitos obligatorios Copiado!

Máster o licenciatura en Administración de Empresas, Sociología, Psicología, Informática o campo relacionado

Más de 4 años de experiencia en roles similares

Ingeniero sénior de investigación en seguridad

Puesto centrado en análisis de amenazas, investigación técnica y respuesta ante incidentes de seguridad.

Funciones principales Copiado!

Investigar ataques y vulnerabilidades

Analizar incidentes de seguridad

Desarrollar mecanismos de detección

Colaborar con equipos técnicos

Requisitos obligatorios Copiado!

Doctorado o maestría en Estadística, Matemáticas, Informática, Seguridad Informática o campo relacionado

Más de 7 años de experiencia en ciberseguridad

Dominio de inglés y portugués

Requisitos deseables Copiado!

Experiencia en respuesta a incidentes

Conocimiento en herramientas de seguridad

Experiencia en análisis de amenazas

Ingeniero de software

Rol orientado al desarrollo de soluciones tecnológicas y servicios en la nube.

Funciones principales Copiado!

Diseñar e implementar software

Desarrollar y mantener servicios

Colaborar con equipos técnicos

Resolver incidentes

Requisitos obligatorios Copiado!

Licenciatura en informática o ingeniería

Tres años de experiencia en desarrollo de software

Dominio de lenguajes de programación

Inglés como idioma de trabajo

Requisitos deseables Copiado!

Experiencia en nube

Conocimiento en metodologías ágiles

Experiencia en DevOps

Ingeniero de soporte técnico

Puesto enfocado en atención de incidentes y resolución de problemas tecnológicos.

Funciones principales Copiado!

Diagnosticar fallas técnicas

Resolver incidentes

Documentar soluciones

Escalar casos complejos

Requisitos obligatorios Copiado!

Formación o experiencia en TI

Un año de experiencia en soporte técnico

Requisitos deseables Copiado!

Certificaciones tecnológicas

Experiencia en servidores o bases de datos

Manejo de herramientas de diagnóstico

Inglés fluido

Arquitecto de soluciones en la nube

Rol enfocado en diseño e implementación de arquitecturas tecnológicas en entornos cloud.

Funciones principales Copiado!

Diseñar soluciones en la nube

Implementar arquitecturas

Resolver problemas técnicos

Trabajar con clientes

Requisitos obligatorios Copiado!

Licenciatura en Computación, Tecnologías de la Información, Ingeniería de Negocios, Artes Liberales o campo relacionado

Dos años de experiencia en tecnologías cloud

Conocimiento en infraestructura

Requisitos deseables Copiado!

Certificaciones en nube

Experiencia en migraciones

Conocimiento en arquitectura

Las postulaciones se realizan mediante el perfil oficial de la empresa en LinkedIn: https://www.linkedin.com/jobs/microsoft-costa-rica