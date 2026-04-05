Microsoft mantiene abiertas vacantes en Costa Rica con opciones remotas y presenciales

La empresa Microsoft mantiene abiertos varios procesos de contratación en Costa Rica, con oportunidades en distintas áreas y modalidades de trabajo. Las plazas siguen disponibles mientras avanzan las etapas de selección.
Las vacantes se distribuyen entre esquemas remotos y presenciales, dependiendo del rol y sus funciones. Cada proceso establece requisitos específicos, tanto en formación académica como en experiencia profesional y dominio de idiomas.
Las posiciones responden a necesidades operativas en equipos globales, donde Costa Rica forma parte de la estructura de soporte, desarrollo y gestión de servicios tecnológicos, según las descripciones publicadas por la empresa.
Los procesos de selección se gestionan de forma digital y contemplan evaluaciones técnicas y entrevistas. La empresa mantiene abiertas las convocatorias hasta completar la contratación de los perfiles requeridos.
Gerente de cuentas de éxito del cliente
Rol enfocado en la gestión de clientes estratégicos y la coordinación de servicios posteriores a la venta en entornos tecnológicos.
Funciones principales
- Coordinar la entrega de servicios tecnológicos
- Gestionar relaciones con clientes y equipos internos
- Alinear soluciones con objetivos del cliente
- Supervisar ejecución de planes de servicio
Requisitos obligatorios
- Máster o licenciatura en Administración de Empresas, Sociología, Psicología, Informática o campo relacionado
- Más de 4 años de experiencia en roles similares
Ingeniero sénior de investigación en seguridad
Puesto centrado en análisis de amenazas, investigación técnica y respuesta ante incidentes de seguridad.
Funciones principales
- Investigar ataques y vulnerabilidades
- Analizar incidentes de seguridad
- Desarrollar mecanismos de detección
- Colaborar con equipos técnicos
Requisitos obligatorios
- Doctorado o maestría en Estadística, Matemáticas, Informática, Seguridad Informática o campo relacionado
- Más de 7 años de experiencia en ciberseguridad
- Dominio de inglés y portugués
Requisitos deseables
- Experiencia en respuesta a incidentes
- Conocimiento en herramientas de seguridad
- Experiencia en análisis de amenazas
Ingeniero de software
Rol orientado al desarrollo de soluciones tecnológicas y servicios en la nube.
Funciones principales
- Diseñar e implementar software
- Desarrollar y mantener servicios
- Colaborar con equipos técnicos
- Resolver incidentes
Requisitos obligatorios
- Licenciatura en informática o ingeniería
- Tres años de experiencia en desarrollo de software
- Dominio de lenguajes de programación
- Inglés como idioma de trabajo
Requisitos deseables
- Experiencia en nube
- Conocimiento en metodologías ágiles
- Experiencia en DevOps
Ingeniero de soporte técnico
Puesto enfocado en atención de incidentes y resolución de problemas tecnológicos.
Funciones principales
- Diagnosticar fallas técnicas
- Resolver incidentes
- Documentar soluciones
- Escalar casos complejos
Requisitos obligatorios
- Formación o experiencia en TI
- Un año de experiencia en soporte técnico
Requisitos deseables
- Certificaciones tecnológicas
- Experiencia en servidores o bases de datos
- Manejo de herramientas de diagnóstico
- Inglés fluido
Arquitecto de soluciones en la nube
Rol enfocado en diseño e implementación de arquitecturas tecnológicas en entornos cloud.
Funciones principales
- Diseñar soluciones en la nube
- Implementar arquitecturas
- Resolver problemas técnicos
- Trabajar con clientes
Requisitos obligatorios
- Licenciatura en Computación, Tecnologías de la Información, Ingeniería de Negocios, Artes Liberales o campo relacionado
- Dos años de experiencia en tecnologías cloud
- Conocimiento en infraestructura
Requisitos deseables
- Certificaciones en nube
- Experiencia en migraciones
- Conocimiento en arquitectura
Las postulaciones se realizan mediante el perfil oficial de la empresa en LinkedIn: https://www.linkedin.com/jobs/microsoft-costa-rica