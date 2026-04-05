Empleo Costa Rica

Microsoft mantiene abiertas vacantes en Costa Rica con opciones remotas y presenciales

Las postulaciones se gestionan en línea: le contamos aquí cómo participar

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Por Mathew Chaves

La empresa Microsoft mantiene abiertos varios procesos de contratación en Costa Rica, con oportunidades en distintas áreas y modalidades de trabajo. Las plazas siguen disponibles mientras avanzan las etapas de selección.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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