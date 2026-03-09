Municipalidad abre concurso de empleo público; conozca los detalles

El mercado laboral en las zonas costeras presenta nuevas opciones técnicas mediante los procesos de contratación que habilitan los gobiernos locales para suplir sus necesidades operativas.

La búsqueda de empleo público requiere monitorear los concursos externos de los municipios. Las municipalidades publican sus vacantes para atraer personal. La recepción de ofertas suele tener un plazo definido y de estricto cumplimiento administrativo.

En esta ocasión, la Municipalidad de Quepos anunció la apertura de un concurso externo. El proceso busca contratar personal bajo la modalidad interina. La institución detalló los perfiles requeridos mediante sus canales de comunicación.

El concurso externo CE-001-2026 pretende reclutar trabajadores para tres áreas específicas. Las vacantes disponibles corresponden al puesto general de inspectores. La recepción de documentos será del 9 al 13 de marzo de 2026.

Las plazas habilitadas por el municipio puntarenense son las siguientes:

Inspector de Desarrollo de Infraestructura.

Inspector Licencias.

Inspector Gestión Ambiental.

Los postulantes deben cumplir con un año de experiencia laboral para participar. En educación formal, se exige un año de una carrera universitaria afín. También se acepta un título de educación parauniversitaria o técnica.

El cargo exige un requisito legal indispensable para ejecutar las labores diarias. Los aspirantes deben poseer la licencia de conducir para motocicleta. La municipalidad indicó que es preferible contar con la licencia tipo A-3.

Edificio de la Municipalidad de Quepos. (Alejandro Gamboa Madrigal)

El municipio estipuló un salario global para estas posiciones de inspección. La remuneración total asciende a ₡832.286,59 mensuales. Tras aplicar la retención del 8,33% por salario escolar, el monto líquido es de ₡762.929,38.

La tabla de evaluación asigna un 5% a la experiencia y un 5% a la educación formal. Las licencias aportan otro 5% a la calificación final. El mayor peso recae sobre las pruebas de idoneidad, que representan el 85% del puntaje.

Estas pruebas de idoneidad se dividen en dos rubros evaluativos específicos. La entrevista psicológica tiene un valor del 30% dentro del proceso. La prueba de conocimiento técnico constituye el 55% restante de la sección.

La municipalidad definió capacitaciones deseables para los candidatos al cargo. Los aspirantes deben tener dominio de paquetes ofimáticos como Word y Excel. Se valora el conocimiento técnico de inglés y cursos de actualización.

Las características personales requeridas incluyen la capacidad para trabajar bajo presión. La institución busca candidatos dinámicos, cooperadores y con sentido de orden. La habilidad para cálculos matemáticos y la atención al detalle son vitales.

Las personas interesadas deben enviar su oferta laboral por medios electrónicos. Los atestados se reciben en el correo reclutamiento@muniquepos.go.cr. Los postulantes pueden utilizar la plataforma digital de la Municipalidad.

Para obtener más información, el municipio habilitó la línea telefónica 2777-8300. Las consultas sobre este concurso externo deben dirigirse a la extensión 130. Es fundamental enviar la documentación antes del 13 de marzo.

Los postulantes seleccionados asumirán labores bajo una contratación de manera interina. Los departamentos de desarrollo de infraestructura, licencias y gestión ambiental son las áreas con requerimiento de personal según el cartel emitido.