Municipalidad de Alajuela abre puestos de empleo público con salarios de hasta ₡1,8 millones

La Municipalidad de Alajuela anunció oficialmente la apertura del Concurso Externo N°01-PRH-2026, a través del cual busca contratar personal para diversas áreas operativas, técnicas y profesionales. La oferta laboral destaca por ofrecer salarios globales que alcanzan los ₡1.819.786,09 en sus categorías más altas.

A continuación, se detallan los puestos disponibles y las condiciones de cada uno:

Plazas disponibles y remuneración

El concurso contempla cuatro perfiles específicos con las siguientes condiciones salariales:

Profesional Municipal 2A (Abogado/a): Es el puesto con la mayor remuneración, con un salario global con restricción al ejercicio liberal de la profesión de ₡1.819.786,09. Requiere licenciatura en Derecho, incorporación al colegio respectivo y de 2 a 3 años de experiencia.

Profesional Municipal 2A (Ingeniero/a Electromecánico): Con un salario global bajo restricción contractual de ₡1.683.633,89. Se solicita licenciatura en la carrera, incorporación profesional y experiencia de 2 a 3 años.

Técnico Municipal 2 (Coordinador/a de Archivo): Ofrece un salario global de ₡1.087.650,00. Requiere diplomado o técnico universitario en Archivística y 3 años de experiencia.

Operativo Municipal 1B (Albañil): El salario global es de ₡647.250,00. Se requiere primer y segundo ciclo de Educación General Básica concluido y 6 meses de experiencia.

La Municipalidad de Alajuela anunció oficialmente la apertura del Concurso Externo N°01-PRH-2026, a través del cual busca contratar personal para diversas áreas operativas, técnicas y profesionales.

Requisitos y documentación obligatoria

Los interesados deben presentar una serie de documentos para que su postulación sea considerada:

Formularios de participación: Deben estar debidamente completados (disponibles en la página web de la Municipalidad). Identificación: Fotocopia de la cédula de identidad vigente. Atestados: Títulos académicos y de capacitaciones originales (con sus respectivas copias firmadas al reverso). Cartas de recomendación: Dos documentos recientes (no más de un año de emitidos). Declaración Jurada: Documento de parentesco con funcionarios municipales (disponible en la web).

Fechas y lugar de recepción

El proceso de recepción de documentos será sumamente breve y bajo modalidad presencial. Los candidatos deben tomar en cuenta los siguientes detalles:

Periodo: Únicamente del 22 al 24 de abril de 2026.

Horario: De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Ubicación: Proceso de Recursos Humanos, cuarto piso del edificio de la Municipalidad de Alajuela (ubicado 100 metros oeste de la Iglesia de la Agonía).

Nota importante: La municipalidad aclaró que no se recibirán documentos fuera de las fechas señaladas y que cualquier formulario incompleto o que no cumpla con los requisitos descritos resultará en la exclusión inmediata del proceso de selección.