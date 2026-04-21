Empleo Costa Rica

Municipalidad de Alajuela abre puestos de empleo público con salarios de hasta ₡1,8 millones

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Por Redacción EF

La Municipalidad de Alajuela anunció oficialmente la apertura del Concurso Externo N°01-PRH-2026, a través del cual busca contratar personal para diversas áreas operativas, técnicas y profesionales. La oferta laboral destaca por ofrecer salarios globales que alcanzan los ₡1.819.786,09 en sus categorías más altas.








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Redacción EF

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