Municipalidad de Curridabat abre concurso para tres plazas: salario para puesto profesional supera los ¢2,4 millones

Por Mathew Chaves

La Municipalidad de Curridabat activó el Concurso Externo N° 05-2025 para llenar tres plazas vacantes en distintas áreas operativas y profesionales.








