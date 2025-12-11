Municipalidad de Curridabat abre concurso para tres plazas: salario para puesto profesional supera los ¢2,4 millones

La Municipalidad de Curridabat activó el Concurso Externo N° 05-2025 para llenar tres plazas vacantes en distintas áreas operativas y profesionales.

La recepción de documentos se mantendrá abierta hasta el próximo viernes 12 de diciembre de 2025 a las 4:00 p. m.

Según los carteles oficiales divulgados, la institución busca contratar un profesional en Derecho y dos operadores para labores en parques. Los salarios globales ofrecidos oscilan entre los ¢705.000 y los ¢2.493.000, dependiendo del cargo.

Municipalidad de Curridabat recibe ofertas para tres puestos profesionales hasta este viernes 12 de diciembre. (Jeffrey Zamora)

Plaza profesional (exclusiva Ley 8862): La vacante de mayor perfil es para profesional analista en la Oficina de la Defensoría Social. Es importante destacar que esta plaza está reservada para personas con discapacidad, en cumplimiento con la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público (N.° 8862), por lo que se debe presentar el certificado de discapacidad al momento de la contratación.

Salario global: ¢2.493.760.

¢2.493.760. Salario compuesto: ¢1.044.839.

¢1.044.839. Requisitos principales: Licenciatura en Derecho, incorporación al colegio respectivo, acreditación como defensor social y mínimo 3 años de experiencia en manejo de casos de derecho de familia, laboral y violencia intrafamiliar.

Plazas operativas: La municipalidad también requiere personal técnico y operativo para el área de “Obras en parques”:

Operador de servicios especializados (electricista): Salario global: ¢705.866,41. Salario compuesto: ¢634.038,15. Requisitos: Graduado de Colegio Técnico Profesional o estudios técnicos en la especialidad y mínimo 2 años de experiencia en labores afines. Operador de equipo móvil especializado: Salario global: ¢705.866,41. Salario compuesto: ¢634.038,15. Requisitos: Primaria aprobada, licencia de conducir B3 y D3 al día, y mínimo 1 año de experiencia en manejo de vehículos pesados.

El proceso es digital. Los interesados deben enviar una nota junto con sus atestados al correo electrónico reclutamiento@curridabat.go.cr, indicando en el asunto el nombre de la plaza y el número de concurso.

Una vez enviado el correo, el sistema remitirá una respuesta automática con un enlace a un formulario obligatorio. La institución advirtió que no se valorarán las postulaciones que no completen todas las preguntas de dicho formulario.