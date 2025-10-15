Municipalidad de Curridabat lanza vacantes con salarios de hasta ¢1,1 millones: vea requisitos y cómo postularse

La Municipalidad de Curridabat anunció la apertura de un proceso de reclutamiento para llenar diversas plazas.

Las oportunidades laborales ofrecen salarios que alcanzan hasta ¢1.175.673,16 en la modalidad de salario global.

Las plazas se deben llenar en los departamentos de Tesorería, Aplicaciones y Recolección de Residuos Sólidos.

El gobierno local busca personal tanto para puestos profesionales que requieren formación universitaria y experiencia específica, como para roles operativos.

A continuación, se detallan las plazas disponibles, sus requisitos y la forma de postulación.

Plazas Profesionales con salarios superiores al millón de colones

La municipalidad ofrece dos puestos para “Profesional Asistente”, ambos con un salario global de ¢1.175.673,16 y un salario compuesto de ¢924.825,59.

El horario para ambas plazas es de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Profesional Asistente - Tesorería (1 plaza): Requisitos: Se requiere un Bachiller Universitario en Contaduría o Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, debidamente incorporado al colegio profesional correspondiente. Los aspirantes deben contar con un mínimo de cinco años de experiencia en labores afines, incluyendo manejo de personal, cajas, conciliaciones bancarias y custodias de valor. Además, es necesario tener conocimientos en inversiones, transferencias, análisis financiero, presupuesto público y contabilidad gubernamental. Se valorará la habilidad para relacionarse con otros y el manejo de herramientas como Word y Excel. Profesional Asistente - Departamento de Aplicaciones (1 plaza): Requisitos: Los candidatos deben poseer un Bachillerato Universitario en Ingeniería de Sistemas o una carrera afín, y estar incorporados al colegio profesional. Se solicita una experiencia mínima de tres años en el ciclo completo de desarrollo de software (diseño, programación, pruebas e implantación). Es indispensable tener conocimiento en paradigma de objetos, lenguaje de modelado UML, programación por capas, SQL, Microsoft .NET, C#, JAVA y metodologías ágiles como Scrum o Kanban.

Oportunidad en Servicios Operativos

Para quienes buscan una plaza en el área operativa, el municipio ha abierto dos vacantes con las siguientes características:

Operador de Servicios Sólidos - Recolección de Residuos (2 plazas):

Requisitos: Los postulantes deben haber aprobado el sexto grado de la Enseñanza Primaria y contar con al menos seis meses de experiencia en labores similares.

Se busca personal con capacidad para trabajar en equipo, orientación al servicio y una buena condición física para resistir el esfuerzo que demanda el puesto.



Salario: El salario global para este puesto es de ¢661.777,49 (compuesto de ¢585.825,70).

Horario: El horario es de lunes a viernes de 6 am a 2 pm o de 8 pm a 2 am o de 9 pm a 3 am, según sea requerido.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de estas vacantes deben seguir un proceso de dos pasos:

Envío de Currículum: Remitir el currículum vitae a la dirección de correo electrónico reclutamiento@curridabat.go.cr. En el asunto del correo es fundamental indicar el nombre exacto de la plaza a la que se postula y el número de concurso correspondiente. Completar Formulario: Una vez enviado el correo, los aspirantes deberán llenar un formulario de “Oferta de Servicios” que estará disponible en la página web oficial de la municipalidad.

La institución aclaró que no se tomarán en cuenta las postulaciones que no completen ambos pasos del proceso.

Aquellos que deseen aplicar a más de una plaza deberán completar el formulario correspondiente para cada puesto de interés.

