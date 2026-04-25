Municipalidad de Curridabat ofrece empleo: vea las 9 plazas con salarios de hasta ₡2,4 millones

La Municipalidad de Curridabat ofrece empleo y abrió un proceso externo para contratar personal profesional y técnico en varias áreas de su estructura.

Las vacantes suman nueve plazas con diferentes niveles de formación, experiencia y rangos salariales, distribuidos entre puestos de análisis, asistencia y labores municipales especializadas.

Quienes deseen participar deben revisar el perfil de cada puesto y cumplir con los requisitos académicos, profesionales y legales establecidos por la administración local.

1. Profesional analista – Gestión vial

La plaza de profesional analista en gestión vial exige licenciatura en Ingeniería Civil o Ingeniería de Construcción e incorporación al colegio profesional respectivo.

Se requiere al menos tres años de experiencia en construcción vial, así como conocimientos de maquinaria pesada y manejo de personal en obras de infraestructura.

Entre los requisitos técnicos figuran el dominio de paquetes ingenieriles de cómputo y conocimientos en presupuestación para planificación y ejecución de proyectos.

El salario informado es global de ₡1.918.277,03 y compuesto de ₡1.044.839,74, con jornada de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

2. Técnico municipal 2 – Inspector municipal

El puesto de técnico municipal 2 inspector municipal permite dos rutas formativas: cuarto año universitario en carrera afín a ingeniería civil, construcción o arquitectura, o bachillerato de secundaria con título técnico en dibujo arquitectónico o estudios similares.

El cartel contempla la compensación de estudios con experiencia, a razón de dos años de experiencia por uno de estudios superiores, tomando como referencia créditos universitarios y pregrados como técnico o diplomado.

Se solicita mínimo un año de experiencia en labores que implican trato con público y se requiere contar con licencia A2 o A3 para motocicleta y licencia B1 para vehículo al día.

El salario es global de ₡980.442,29 y compuesto de ₡689.282,37, con horario de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

3. Profesional asistente – Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones

La plaza de profesional asistente en desarrollo y mantenimiento de aplicaciones exige bachillerato universitario en Ingeniería de Sistemas o carrera afín e incorporación al colegio profesional.

Se requiere mínimo dos años de experiencia en diseño, programación, pruebas y aseguramiento de calidad de aplicaciones de negocio utilizadas por la institución.

En el apartado técnico se listan conocimientos en:

Paradigma de objetos y diagramación UML .

. Lenguaje de consulta SQL .

. Manejo de Microsoft .NET, C# y MVC .

. Técnicas de calidad de software y metodologías ágiles como Scrum y DevOps .

y metodologías ágiles como y . Administración de bases de datos.

El salario para este cargo es compuesto de ₡924.825,59 y global de ₡1.175.673,16, con jornada de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

4. Técnico municipal 3 – Soporte audiovisual del Concejo Municipal

La posición de técnico municipal 3 soporte audiovisual del Concejo Municipal exige título de secundaria completa y bachillerato universitario en producción audiovisual o multimedia, ingeniería en telecomunicaciones o informática.

Se requiere mínimo dos años de experiencia en manejo de equipo audiovisual, transmisión en vivo y soporte técnico básico en plataformas digitales, así como experiencia comprobable en grabación, edición básica y transmisión por internet.

Entre las competencias técnicas se señalan:

Conocimientos en audio, video y plataformas de streaming .

. Capacidad para resolver problemas técnicos en tiempo real.

Disponibilidad para trabajar bajo presión y cubrir sesiones nocturnas o extendidas.

El salario es compuesto de ₡757.605 y global de ₡1.005.478,15. El horario se distribuye de lunes a jueves de 12:00 m. d. a 8:30 p. m. y viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

Municipalidad de Curridabat ofece empleo en el sector público. (Jeffrey Zamora)

5. Técnico municipal 2 – Asistente de secretaría del Concejo Municipal

La plaza de técnico municipal 2 asistente de secretaría del Concejo Municipal está reservada para personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las personas con discapacidad en el Sector Público (N.º 8862).

En formación, se admite cuarto año universitario en Administración de Empresas o bachillerato de secundaria con título técnico en secretariado o diplomado en administración o secretariado ejecutivo, con posibilidad de compensación de estudios por experiencia.

El perfil requiere al menos un año de experiencia en labores secretariales o como asistente administrativo, con énfasis en redacción y organización de documentación.

Se solicita habilidad para redactar, buena ortografía y capacidad para tratar con público, ya que el puesto da soporte directo a las sesiones y trámites del Concejo.

El salario es compuesto de ₡689.282,35 y global de ₡980.442,29, con horario de lunes a jueves de 12:00 m. d. a 8:30 p. m. y viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

6. Profesionales analistas – Auditoría (2 plazas)

El concurso incorpora dos plazas de profesional analista en auditoría dirigidas a personas con licenciatura en áreas de administración, contabilidad, finanzas, ingeniería o tecnologías de información.

Dentro de las formaciones admitidas se encuentran administración general, administración con énfasis en contabilidad o finanzas, contaduría, administración de empresas o negocios con énfasis en contabilidad pública, administración pública, contaduría pública, ingeniería industrial o civil, informática, ingeniería en sistemas, telemática y carreras afines.

Es obligatorio estar incorporado al colegio profesional respectivo y acreditar mínimo tres años de experiencia comprobada en labores profesionales de auditoría, con conocimiento de normas, leyes y reglamentos aplicables al sector público.

El salario para estas plazas es compuesto de ₡1.044.839,74 y global de ₡2.493.760,55, con horario de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

7. Profesional analista – Gestión de recursos humanos

La plaza de profesional analista en gestión de recursos humanos requiere licenciatura universitaria con énfasis en recursos humanos o carrera afín, además de incorporación al colegio profesional.

Se solicita mínimo dos años de experiencia en ejecución de procesos de recursos humanos y administración de planillas, dentro de organizaciones públicas o privadas.

El perfil destaca la orientación al servicio y la capacidad para trabajar en equipo, al coordinar acciones con otras dependencias y apoyar procesos de gestión del talento.

El salario asignado es compuesto de ₡1.044.839,74 y global de ₡1.918.277,03, con horario de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

8. Profesional asistente – Administrador(a) de flotilla vehicular y maquinaria especial

La plaza de profesional asistente administrador(a) de flotilla vehicular y maquinaria especial exige bachillerato universitario en ingeniería mecánica, automotriz, electromecánica, mecánica y administración, ingeniería industrial, administración de empresas o de negocios, o administración pública.

La persona deberá estar incorporada al colegio profesional correspondiente y contar con al menos dos años de experiencia en administración de flotilla vehicular o funciones similares.

El cartel señala como deseable el conocimiento en contratación administrativa y exige licencia de conducir B1, necesaria para supervisar vehículos y equipos.

El salario es compuesto de ₡924.825,59 y global de ₡1.175.673,16, con jornada de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

9. Técnico municipal 2 – Instructor(a) de música (especialidad en canto)

La plaza de técnico municipal 2 instructor(a) de música, con especialidad en canto, requiere bachillerato en educación media y ser estudiante de cuarto año de una carrera de ejecución instrumental o enseñanza de canto.

Se exigen al menos tres años de experiencia como integrante de orquesta, banda, coro sinfónico o agrupaciones populares y mínimo dos años de docencia en enseñanza de canto.

El perfil indica trabajo con poblaciones infantiles, jóvenes y adultas, así como con grupos en condición de vulnerabilidad, por lo que se requiere manejo de paquete Office y programas de edición musical, capacidad de dirigir ensambles y lectura musical fluida.

El salario es compuesto de ₡689.282,35 y global de ₡980.442,29, con horario distribuido entre martes, miércoles, jueves, viernes y sábados en jornadas diurnas y vespertinas.

Las 10 plazas abiertas incluyen perfiles de ingeniería, tecnología, administración, recursos humanos, soporte audiovisual y formación musical con énfasis en canto. (Dall•E/OpenAI)

El envío del currículum es el punto de inicio del proceso y activa el acceso al formulario obligatorio de postulación.

Las personas interesadas deben enviar su hoja de vida al correo reclutamiento@curridabat.go.cr, indicando en el asunto el nombre del puesto al que desea aplicar y el número de concurso (N° 03-2025).

Tras remitirlo, recibirán un mensaje automático con el enlace al formulario obligatorio y solo se considerarán las postulaciones que completen ese formulario antes del miércoles 29 de abril de 2026, fecha límite para recepción de documentos.