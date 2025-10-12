Municipalidad de Montes de Oca ofrece 16 empleos con salarios de hasta ₡1,2 millones y uno podría ser suyo

La Municipalidad de Montes de Oca anunció la apertura de 16 puestos de trabajo a través de sus Concursos Externos 2025, con salarios que para algunas plazas profesionales superan los ₡1,2 millones de colones.

Se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de selección para ocupar diversas vacantes en áreas profesionales, técnicas y operativas.

Esta es una excelente oportunidad para los interesados en formar parte de la administración pública. A continuación, le explicamos los detalles y el proceso para aplicar.

¿Qué puestos se necesitan?

La municipalidad busca personal para distintas dependencias con una variedad de perfiles. Los 14 concursos abiertos suman un total de 16 plazas en las siguientes áreas:

Profesionales: Se requieren administradores para la Policía Municipal, Desarrollo Económico Local, Tesorería, Flotilla Vehicular y Bienes.

Técnicos: Hay vacantes para áreas como Comunicación, Secretaría del Concejo y Servicios Públicos.

Operativos: Se necesita personal para la Oficialía de Servicios, choferes y para la gestión de residuos.

Los puestos están distribuidos en dependencias clave como la Policía Municipal, la Alcaldía, Tesorería, Servicios Generales y Gestión Integral de Residuos, entre otras.

La Municipalidad de Montes de Oca anunció la apertura de 16 puestos de trabajo a través de sus Concursos Externos 2025, con salarios que para algunas plazas profesionales superan los ₡1,2 millones de colones.Fotos: Mayela López (Mayela López)

Guía paso a paso: ¿cómo aplicar?

Para asegurar que su postulación sea exitosa, es fundamental seguir el procedimiento establecido.

Consulte la Guía Oficial: Antes de aplicar, debe descargar la “Guía para cada Concurso Externo”. Este documento, que detalla los requisitos específicos de cada plaza, se encuentra en el portal de Recursos Humanos de la municipalidad, en el enlace directo: https://montesdeoca.go.cr/la_municipalidad/transparencia/recursos_humanos.aspx. Prepare sus documentos: La solicitud debe incluir cinco documentos indispensables: Oferta de servicios firmada, indicando el número de concurso. Copia de la cédula de identidad. Declaración jurada sobre ligamen o parentesco (disponible para descarga en el sitio web). Currículum completo y actualizado. Copias de los documentos de respaldo (títulos, certificaciones, etc.). Envíe su postulación: El método principal es vía correo electrónico. Envíe todos los documentos a la dirección reclutamiento@montesdeoca.go.cr. Es crucial que el asunto del correo siga este formato: Número del Concurso, Plaza y Cargo. También es posible presentar los documentos en físico en la Plataforma de Servicios de la municipalidad.

Fechas límite que no debe olvidar

El periodo para la recepción de ofertas está dividido en dos etapas, según el número de concurso. ¡Tome nota para que no se le pase la fecha!

Concursos del 1 al 7: La recepción de documentos será del lunes 13 al viernes 24 de octubre de 2025, hasta las 4:00 p. m.

Concursos del 8 al 14: El plazo será del lunes 27 al viernes 31 de octubre de 2025, también hasta las 4:00 p. m.

La municipalidad ha enfatizado que los procesos de selección se basarán estrictamente en el mérito, garantizando principios de idoneidad, igualdad y transparencia.