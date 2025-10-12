Empleo Costa Rica

Municipalidad de Montes de Oca ofrece 16 empleos con salarios de hasta ₡1,2 millones y uno podría ser suyo

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Municipalidad de Montes de Oca anunció la apertura de 16 puestos de trabajo a través de sus Concursos Externos 2025, con salarios que para algunas plazas profesionales superan los ₡1,2 millones de colones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleoMontes de OcaMunicipalidad de Montes de Oca
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.