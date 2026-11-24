Una municipalidad de Costa Rica abrió concursos externos para contratar personal en cuatro plazas fijas, con salarios globales que van desde ₡858.187,55 hasta ₡1.375.496,04. La recepción de ofertas estará habilitada hasta el 27 de noviembre de 2026.

Se trata de la Municipalidad de Parrita, cuyo Departamento de Talento Humano busca llenar los puestos de geólogo municipal, técnico en soporte de TIC, maestro de obras e inspector vial. Las cuatro convocatorias reciben postulaciones del 23 al 27 de noviembre.

¿Cuáles son los puestos y sus requisitos?

Geólogo municipal

Esta plaza ofrece un salario global de ₡1.375.496,04, el monto más alto de las cuatro convocatorias. Para participar se requiere bachillerato universitario en Geología, un mínimo de 24 meses de experiencia laboral y 12 meses de supervisión de personal, así como incorporación al colegio profesional correspondiente. Preferiblemente, la persona debe contar con licencia de conducir B1.

Técnico en soporte de TIC

El salario global anunciado es de ₡858.187,55. Se solicita un técnico reconocido por el Ministerio de Educación Pública, un técnico del INA o del Servicio Civil, o al menos 40 créditos universitarios aprobados por el CONESUP o CONARE, con afinidad según el Manual Descriptivo de Puestos. También se exige un mínimo de 12 meses de experiencia en labores afines y, preferiblemente, licencia B1.

Maestro de obras

Para este puesto se anuncia un salario global de ₡939.595,55. El requisito académico es un técnico reconocido por el Ministerio de Educación Pública, un técnico del INA o del Servicio Civil, o al menos 40 créditos universitarios aprobados por el CONESUP o CONARE, con afinidad según el Manual Descriptivo de Puestos. Además, se requieren al menos 24 meses de experiencia laboral, 12 meses de supervisión de personal y licencia de conducir B1.

Inspector vial

La plaza tiene un salario global de ₡939.595,55. Las personas interesadas deben contar con un técnico reconocido por el Ministerio de Educación Pública, un técnico del INA o del Servicio Civil, o al menos 40 créditos universitarios aprobados por el CONESUP o CONARE, con afinidad según el Manual Descriptivo de Puestos. También deben acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia en labores afines y contar con licencias de conducir A1 y B1.

Solicitud de empleo. Feria de empleo. CV. Currículum. (Shutterstock/Shutterstock)

¿Qué otras modalidades salariales se anuncian?

Además de los salarios globales, los avisos detallan los siguientes salarios compuestos, a los que se suman las anualidades correspondientes:

Puesto Salario compuesto, sin sumar anualidades Geólogo municipal ₡726.137,99. Técnico en soporte de TIC ₡545.931,98. Maestro de obras ₡474.422,46. Inspector vial ₡588.946,79.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deben enviar su oferta de servicios y sus atestados al correo recursoshumanos@muniparrita.go.cr, con la indicación correspondiente al puesto:

Geólogo municipal: «PNPF-02-2026 GEÓLOGO».

Técnico en soporte de TIC: «PNPF-04-2025 TÉCNICO TIC».

Maestro de obras: «PNPF-03-2026 MAESTRO DE OBRAS».

Inspector vial: «PNPF-02-2025 INSPECTOR VIAL».

Los carteles completos pueden consultarse en la página web o las redes sociales de la municipalidad.

Para consultas, el gobierno local habilitó el teléfono 2779-5454, extensiones 408 y 409, con Adriana Ordóñez Barrientos o Daniela Bonilla Valverde, además del correo de Recursos Humanos.