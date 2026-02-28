Nuevo PriceSmart de San Carlos le ofrece estos puestos de trabajo; vea cómo concursar con cada vacante

PriceSmart San Carlos inició formalmente su proceso de reclutamiento para la apertura de su nuevo club en Ciudad Quesada. Como parte de su expansión en la Zona Norte de Costa Rica, la cadena de compras por membresía busca captar talento local, ofreciendo múltiples oportunidades de empleo en áreas técnicas, de ventas y supervisión.

La compañía busca capitalizar el talento humano de la región, destacando no solo la oportunidad de estabilidad laboral en una empresa de prestigio internacional, sino también la posibilidad de desarrollo profesional en un entorno natural privilegiado, a pocos kilómetros de destinos emblemáticos como La Fortuna y el Volcán Arenal.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el departamento de captación de talento de PriceSmart, estas son todas y cada una de las posiciones que se encuentran actualmente en proceso de contratación:

Ejecutivos de Ventas de Membrecías

Ejecutivos de Ventas B2B (Orientados al sector empresarial)

Ejecutivos de Ventas Puerta a Puerta (Canvasser)

Técnicos en Refrigeración

Técnicos Montacargas

Supervisor de Recursos Humanos

Supervisor de Auditoría de Inventarios

PriceSmart San Carlos inició formalmente su proceso de reclutamiento para la apertura de su nuevo club en Ciudad Quesada. (Alonso Tenorio/Atenorio)

PriceSmart en San Carlos y su impacto regional

El proyecto de San Carlos no es una sucursal más; se trata de una apuesta estratégica por una de las zonas con mayor crecimiento económico y demográfico del país. La empresa ha enfatizado que la formación de este equipo se realizará “desde cero”, lo que implica que buscan perfiles comprometidos y apasionados que deseen establecer las bases operativas de este nuevo club.

Para el cantón de San Carlos, la llegada de este gigante del comercio representa una dinamización del empleo local y una oferta comercial que hasta ahora obligaba a muchos habitantes a trasladarse hacia el Gran Área Metropolitana (GAM).

PriceSmart, Inc., con sede en San Diego, California, es el operador más grande de clubes de compras por membresía en América Central, el Caribe y Colombia. Su modelo de negocio se distingue por:

Venta por volumen: Optimización de costos para ofrecer precios competitivos.

Membresía: Un sistema de afiliación que garantiza beneficios exclusivos a sus socios.

Marcas globales y propias: Combinación de productos de alta gama internacionales con su marca privada, Member’s Selection.

Instrucciones para postulantes

La empresa ha habilitado un canal único de recepción de currículums para asegurar el orden del proceso. Los candidatos que cumplan con los perfiles solicitados deben enviar su documentación a la siguiente dirección:

Correo electrónico: rhsancarlos@pricesmart.com

PriceSmart invita a la comunidad sancarleña a dar “el siguiente paso en su carrera” y postularse de manera inmediata para estas vacantes.

La apertura del local está programada para el segundo semestre del 2026.