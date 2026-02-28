Empleo Costa Rica

Nuevo PriceSmart de San Carlos le ofrece estos puestos de trabajo; vea cómo concursar con cada vacante

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

PriceSmart San Carlos inició formalmente su proceso de reclutamiento para la apertura de su nuevo club en Ciudad Quesada. Como parte de su expansión en la Zona Norte de Costa Rica, la cadena de compras por membresía busca captar talento local, ofreciendo múltiples oportunidades de empleo en áreas técnicas, de ventas y supervisión.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
PriceSmartempleo
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.