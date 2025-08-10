Alajuela tendrá feria de empleo con opciones para todos

La feria de empleo será en Casa Rosada en la Municipalidad de Alajuela.

Si usted está buscando trabajo, ponga atención porque este miércoles 13 de agosto se realizará una feria de empleo en la Casa Rosada de la Municipalidad de Alajuela, con opciones para aplicar de inmediato.

La feria de empleo será el 13 de agosto (captura /captura)

La actividad será de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. y contará con la participación de dos empresas (Polymer y Ciamesa) las cuales ofrecen distintas vacantes.

Ambas estarán contratando ayudantes de proceso y empaque, de bodega, de reparto y chóferes de reparto con licencia B3.

La invitación es para que usted llegue con su currículum impreso y pueda entregar su solicitud directamente a los reclutadores. Así tendrá la oportunidad de que lo entrevisten y hasta salga contratado el mismo día.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

5. Sea puntual y llegue con buena actitud: llegar temprano le da más oportunidad de hablar con reclutadores. Salude con respeto, escuche bien las indicaciones y muestre entusiasmo.

6. Haga preguntas y solicite información de contacto: no tenga miedo de preguntar sobre los puestos, requisitos o procesos de selección. Si puede, anote el nombre y correo del reclutador para dar seguimiento después. Mostrar interés puede marcar la diferencia.

