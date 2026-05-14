Ofertas de empleo

¿Anda buscando brete? POPS invita a feria de empleo este viernes con varias vacantes

La empresa estará en Talent Costa Rica este 15 de mayo en el Centro de Convenciones con oportunidades para quienes buscan trabajo

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Por Fabiola Montoya Salas
Pops tiene varios puestos de trabajo. Foto: Luis Navarro (Luis Navarro)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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