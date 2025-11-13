¿Anda buscando trabajo? Empresa de seguridad tiene plazas disponibles en Heredia

Si usted está sin trabajo y anda buscando una oportunidad en Heredia, esta podría ser su gran chance. La empresa Aforza Cash Logistics está reclutando oficiales de instalaciones, tanto hombres como mujeres, para trabajar en la zona de La Valencia de Heredia.

Entre los requisitos está tener al día (o estar tramitando) los carnets de seguridad privada, lo cual incluye el curso teórico-práctico, huellas y examen psicológico.

Acá le contamos cómo aplicar. Imagen con fines ilustativos. (cortesía )

Además, la empresa pide que los interesados residan cerca de la zona y que cuenten con disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

LEA MÁS: ¿Cuándo se pagará el aguinaldo 2025? Fechas claves para el sector público, privado y pensionados

Si usted cumple con los requisitos y quiere aplicar, solo debe enviar su currículum al WhatsApp 8305-2424 e indicar la plaza.

LEA MÁS: Crowne Plaza San José está contratando: estos son los puestos y requisitos

Esta empresa se dedica al transporte y seguridad de valores, por lo que requiere personal responsable, puntual y comprometido.

LEA MÁS: Feria de empleabilidad reunirá a grandes empresas con más de 450 vacantes

Anímese a aplicar a los puestos de Forza Cash Logistics. (la /captura)

Consejos claros y útiles para aplicar a un puesto en línea: