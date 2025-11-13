Ofertas de empleo

¿Anda buscando trabajo? Empresa de seguridad tiene plazas disponibles en Heredia

La oportunidad es para hombres y mujeres que vivan cerca de La Valencia y tengan disponibilidad para horarios rotativos

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted está sin trabajo y anda buscando una oportunidad en Heredia, esta podría ser su gran chance. La empresa Aforza Cash Logistics está reclutando oficiales de instalaciones, tanto hombres como mujeres, para trabajar en la zona de La Valencia de Heredia.








