¿Anda buscando trabajo? Esta empresa contratará personal en feria de empleo en Alajuela

Si está buscando trabajo, preste atención: la empresa Maderas Cultivadas de Costa Rica realizará una feria de empleo este lunes 10 de noviembre en Alajuela centro, con puestos disponibles en distintas áreas, desde ventas hasta labores en bodega y producción.
La compañía Maderas Cultivadas de Costa Rica, dedicada a la industria maderera y de productos derivados, anunció la feria con el objetivo de incorporar nuevo personal a su equipo de trabajo.
El evento se llevará a cabo este lunes 10 de noviembre, en Alajuela Centro; específicamente en Casa Rosada, frente al Parque Central, en horario de 8 de la mañana a 3 p.m.
Entre las plazas que estarán disponibles se encuentran:
- Asesores de proyectos
- Asesores de ventas
- Bodegueros
- Montacarguistas
- Cortadores (de melamina, madera y otros materiales)
- Tapeteadores
- Dependientes
La empresa destacó que los interesados deben presentar su currículum, ya sea impreso o en formato digital, el día de la actividad.
Esta actividad busca atraer perfiles con experiencia o interés en el sector de la madera, carpintería, diseño y atención al cliente, áreas en las que la compañía mantiene una constante demanda de talento.
Consejos para ir a una feria de empleo:
- Investigue antes de ir: No llegue a ciegas. Infórmese sobre las empresas que estarán presentes y los perfiles que buscan. Esto le permitirá preparar su currículum y destacar sus habilidades más relevantes según el tipo de puesto que le interese.
- Preséntese con buena actitud y orden: La primera impresión cuenta. Vístase de forma adecuada, mantenga una actitud profesional y lleve su currículum actualizado, impreso o en formato digital. Recuerde que cada interacción con un reclutador puede ser una oportunidad.
- Haga preguntas y deje su contacto: No se limite a entregar el currículum. Pregunte por los procesos de selección, fechas y requisitos adicionales. Si puede, deje su número o correo y anote el del reclutador para dar seguimiento después de la feria.