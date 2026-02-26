¿Anda buscando trabajo? Llega la feria “Barva-Bretea Search” con decenas de empresas

La feria de empleo será el 27 de febrero.

Si usted está en busca de una oportunidad laboral, saque la agenda porque este 27 de febrero se realizará la feria de empleo Barva-Bretea Search, un espacio donde múltiples empresas estarán reclutando personal.

La actividad será de 9 de la mañana a 2 p.m. en el Centro Cultural e Innovación de Barva, y reunirá a compañías de distintos sectores que buscan sumar talento a sus equipos.

Entre las empresas confirmadas están Pierre Cardin, Bill Gosling Outsourcing, Grupo Nítidos, HESER, Istmo Center, Grupo GCG, Newrest, Auto Mercado, Securitas, Funerarias Vida, ICU Medical, USA Lavandería, Gas Align, Musi, Subway, Novapark, Paseco, Parque Empresarial, Grupo Eulen, Sodexo, Farma Value, entre muchas otras.

La recomendación para los interesados es clara: lleve su currículum, ya sea en formato físico o digital, y no olvide su documento de identificación.

La feria es organizada por Grupo Bretea en conjunto con la Municipalidad de Barva, con el objetivo de acercar oportunidades laborales a la comunidad y facilitar el contacto directo entre empresas y candidatos.

Si usted quiere ampliar sus opciones y entregar su hoja de vida directamente a reclutadores, esta puede ser una excelente oportunidad.

Consejos para armar un buen currículum:

1. Sea claro y vaya al punto: Su currículum no debe ser una autobiografía. Una o dos páginas bien estructuradas son suficientes. Incluya solo información relevante para el puesto al que está aplicando.

2. Destaque su experiencia más importante: Coloque primero los trabajos más recientes y detalle logros concretos, no solo funciones. Por ejemplo, no diga solo “atención al cliente”, explique qué logró o qué responsabilidad tenía.

3. Cuide la ortografía y la presentación: Errores ortográficos o un documento desordenado pueden dejarlo fuera del proceso de inmediato. Use un formato limpio, profesional y fácil de leer.

4. Adapte el currículum al puesto: No envíe el mismo documento para todo. Ajuste su perfil y experiencia según lo que pide la empresa. Resalte lo que más se relacione con esa vacante.

5. Incluya datos de contacto actualizados: Asegúrese de que su número de teléfono y correo electrónico estén correctos. Use un correo profesional, preferiblemente con su nombre y apellido.