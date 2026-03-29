Ofertas de empleo

¿Anda buscando trabajo? San José tendrá una megaferia de empleo y capacitación para mayores de 18 años

La actividad será el próximo 17 de abril y reunirá opciones de trabajo, formación y vacantes en distintas áreas para personas que quieren encontrar una oportunidad laboral

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Por Fabiola Montoya Salas
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La feria de empleo será el 17 de abril. (captu/captura)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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