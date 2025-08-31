¿Anda en busca de trabajo? Papagayo Park tiene vacantes en varias áreas

Si usted tiene buena actitud, energía y ganas de trabajar en equipo, esta oportunidad le puede interesar. Papagayo Park, ubicado en la península de Papagayo (Guanacaste), está en busca de personas apasionadas por el servicio para cubrir varias vacantes en diferentes áreas.

LEA MÁS: ¿Quiere una plaza en una institución del Estado? Pues acá le contamos cuál ministerio está dando trabajo

Estas son las plazas disponibles:

Área de Alimentos y Bebidas

Bartender

Salonero(a)

Cocineros A, B y C

Steward (auxiliar de limpieza de cocina)

Supervisor de alimentos y bebidas

Área de Operaciones

Plomero

Electricista

Carpintero

Recepcionista

Agente Deportivo

Instructor profesional de tenis y pickleball

Líder de instructores de arte

Asistente de estudio de arte

Auxiliar de áreas públicas

Supervisor de áreas públicas

Muchos puestos de trabajo esperan por usted. captura (empleo /empleo)

¿Qué beneficios ofrecen?

Además del ambiente laboral, Papagayo Park brinda a sus colaboradores:

LEA MÁS: Muchos puestos de trabajo esperan por usted este jueves, entérese aquí qué piden

Uniformes

Transporte

Comedor para el personal

Médico de empresa / Consultorio INS

Programa de bienestar

¿Cómo aplicar?

Puede enviar su postulación a través del sitio web oficial: www.talentospapagayo.net

Así que ya lo sabe, si anda en busca de una oportunidad laboral con buenas condiciones y en una zona tan hermosa como la península de Papagayo, este puede ser su chance.

Consejos para armar un buen currículum:

1. Presente solo lo más relevante

No incluya todo lo que ha hecho en su vida. Enfóquese en la experiencia, estudios y habilidades que tengan relación directa con el puesto al que está aplicando. Un currículum claro y enfocado dice más que uno lleno de información innecesaria.

2. Mantenga el currículum corto y ordenado

Lo ideal es que su currículum no pase de una o dos páginas. Use subtítulos, viñetas y márgenes limpios para que sea fácil de leer. Evite párrafos largos y mantenga una presentación profesional.

3. Revise la ortografía y redacción

Un currículum con errores ortográficos puede dar una mala impresión. Revíselo con calma o pídale a alguien más que lo lea antes de enviarlo. La buena escritura también habla de su atención al detalle.

4. Actualice sus datos de contacto

Asegúrese de incluir su nombre completo, número de teléfono y correo electrónico actualizados. Si lo llaman y no contestan, deje habilitado el buzón de voz o asegúrese de devolver la llamada pronto.

5. Destaque sus habilidades y logros

En lugar de solo poner los puestos que ha tenido, mencione lo que logró en cada uno. Por ejemplo: “Mejoré la atención al cliente”, “Aumenté las ventas”, “Reduje tiempos de entrega”, etc. Eso demuestra su aporte en trabajos anteriores.