Ofertas de empleo

Aproveche estas becas que sí lo ponen a trabajar rápido y sin pagar un cinco

Programas cortos, apoyo económico y opción real de empleo: así puede aprovechar esta oportunidad en 2026

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Por Fabiola Montoya Salas
Instituto TECNIA
Los participantes reciben apoyo para transporte y alimentación. (Instituto TECNIA/Instituto TECNIA)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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