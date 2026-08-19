Automercado busca gerente de planta: estos son los requisitos del puesto y cómo aplicar

La cadena de supermercados Automercado anunció la apertura de un proceso de reclutamiento para llenar la vacante de gerente de planta de panificación.

El perfil que busca la empresa se orienta a profesionales con trayectoria en la industria de manufactura alimentaria y consumo masivo, además de capacidad comprobada para el liderazgo de equipos y la administración de presupuestos.

Quien asuma la gerencia tendrá la responsabilidad principal de asegurar el cumplimiento de los planes de producción, abastecimiento, calidad, inocuidad, servicio y rentabilidad de la planta.

Asimismo, deberá liderar diversas iniciativas enfocadas en la productividad, la mejora continua, la innovación y la transformación de los procesos productivos.

Requisitos

Los interesados en postularse deben contar con el grado de licenciatura en ingeniería industrial, ingeniería en alimentos, ingeniería de producción, administración de empresas o una carrera afín.

La organización solicita un mínimo de siete años de experiencia en el sector de las industrias de manufactura alimentaria. Se dará preferencia a aquellos candidatos que hayan trabajado específicamente en plantas de panificación, procesamiento de alimentos o productos de consumo masivo.

Además, los postulantes deben poseer experiencia previa en el liderazgo de equipos de trabajo y en el manejo de indicadores financieros y proyectos de mejora continua.

Debido a la naturaleza del sector, se requiere un sólido conocimiento en los procesos de panificación industrial, manejo de costos y el dominio de sistemas de gestión de inocuidad y metodologías de eficiencia productiva.

Las personas que cumplan con los requerimientos pueden enviar su solicitud a través del canal web oficial de reclutamiento de Automercado para aplicar a la posición.