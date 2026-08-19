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Automercado busca gerente de planta: estos son los requisitos del puesto y cómo aplicar

Automercado abrió un proceso de reclutamiento para el puesto de gerente de planta de panificación. Conozca los requisitos profesionales

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Por Marcia Solano Miller

La cadena de supermercados Automercado anunció la apertura de un proceso de reclutamiento para llenar la vacante de gerente de planta de panificación.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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