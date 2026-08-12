Ofertas de empleo

Banco Nacional abre proceso de reclutamiento para ocupar esta jefatura

El Banco Nacional de Costa Rica busca profesional para liderar la estrategia relacionada a servicios al cliente. Conozca los requisitos y cómo aplicar

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Por Marcia Solano Miller

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), a través de su Centro de Excelencia, anunció la apertura de un proceso de selección de talento para ocupar un cargo de jefatura de Front Office.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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