Banco Nacional abre proceso de reclutamiento para ocupar esta jefatura

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), a través de su Centro de Excelencia, anunció la apertura de un proceso de selección de talento para ocupar un cargo de jefatura de Front Office.

La persona seleccionada tendrá la responsabilidad de liderar la estrategia, integración y operación de los servicios de atención de la entidad.

De acuerdo con la información compartida por la institución, el puesto exige alinear la gestión de los servicios con los objetivos corporativos del banco. Además, quien asuma el cargo deberá promover una cultura centrada en el cliente, velar por la eficiencia operativa, garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio y fomentar la mejora continua dentro del equipo de trabajo.

La entidad bancaria solicita profesionales con grado de licenciatura o posgrado en carreras como Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o alguna otra ingeniería afín que capacite a la persona para las labores del puesto.

Asimismo, es un requisito indispensable que los candidatos estén debidamente incorporados al colegio profesional correspondiente.

En cuanto a la experiencia, el banco exige un mínimo de tres años comprobables en el manejo de operaciones de gran volumen. Específicamente, se requiere que los postulantes hayan tenido a su cargo equipos de más de 100 colaboradores.

Se dará preferencia a aquellas personas que hayan adquirido esta experiencia en centros de servicios compartidos, centros de llamadas o áreas dedicadas a la atención masiva de público. Toda esta trayectoria deberá estar respaldada mediante las respectivas certificaciones laborales.

Finalmente, los interesados deben contar con formación comprobable en técnicas de servicio al cliente.

Quienes cumplan con los requisitos pueden participar enviando su currículo actualizado a la dirección de correo electrónico talentoBNCE@bncr.fi.cr. Es importante que en el asunto del mensaje se indique explícitamente “Jefatura Front Office”.

La entidad estableció como fecha límite para la recepción de los documentos el próximo 16 de agosto de 2026. El banco aclaró que únicamente serán contactadas las personas que cumplan a cabalidad con el perfil y los requisitos definidos para esta vacante.