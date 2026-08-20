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Banco Popular abre vacante para científico de datos: conozca los requisitos y cómo aplicar

Conozca los requisitos académicos, técnicos y el proceso para aplicar

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Por Marcia Solano Miller

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) habilitó un proceso de contratación por tiempo indefinido para el puesto de científico de datos, el cual formará parte de la Gerencia General Corporativa de la entidad financiera.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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