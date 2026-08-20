Banco Popular abre vacante para científico de datos: conozca los requisitos y cómo aplicar

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) habilitó un proceso de contratación por tiempo indefinido para el puesto de científico de datos, el cual formará parte de la Gerencia General Corporativa de la entidad financiera.

El objetivo principal del cargo es desarrollar y aplicar modelos analíticos que potencien la toma de decisiones dentro del banco.

El especialista será el encargado de traducir la información en acciones concretas y modelos predictivos que mejoren la efectividad de las operaciones, faciliten la segmentación de los clientes y optimicen la asignación de canales de servicio.

La recepción de las ofertas para esta vacante estará abierta hasta el próximo 24 de agosto de 2026.

Requisitos

Para postularse, los aspirantes deben contar con un bachillerato universitario o un grado superior en disciplinas como Estadística, Matemáticas, Economía Cuantitativa, Ciencias Actuariales, Ciencias Económicas, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública, Ingeniería Informática o cualquier otra especialidad que esté directamente relacionada con sistemas de información.

Además, el banco considera como un elemento deseable poseer un posgrado en ciencia de datos o disciplinas cuantitativas.

Como requisito legal, la institución exige que el candidato esté debidamente incorporado al colegio profesional respectivo y que se encuentre al día con sus obligaciones. Esta condición no aplica para los profesionales del área de tecnología de información.

Conocimientos técnicos y experiencia

El banco estructuró una serie de competencias técnicas exigibles para el puesto. Se requiere dominio del idioma inglés y un manejo avanzado del lenguaje de programación Python, así como de bases de datos SQL.

El candidato debe poseer un conocimiento sólido en técnicas de aprendizaje automático (machine learning) y métricas de evaluación de modelos orientadas a los negocios.

De igual forma, es necesario que tenga experiencia en el uso de herramientas colaborativas de código y en prácticas de desarrollo informático orientadas al registro y monitoreo de los modelos de información.

El puesto exige una comprobada habilidad para comunicar resultados complejos de forma clara, con el fin de que las áreas usuarias del banco comprendan las implicaciones de negocio de los datos analizados.

Por último, el profesional debe demostrar tres años de experiencia en labores relacionadas con el análisis de información, la aplicación de analítica avanzada y el desarrollo de estrategias con un impacto medible en los resultados corporativos.

Las personas interesadas que cumplan con todos los requisitos deben tramitar su postulación de manera virtual.

Para ello, deben ingresar a la plataforma de inscripción de ofertas laborales disponible en la página web comercial del banco y buscar la oferta laboral identificada con el código BP-26-2026.