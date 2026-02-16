Ofertas de empleo

Bimbo tendrá gran feria de empleo en Heredia y busca personal en varias zonas del país

La empresa abrirá vacantes para producción, preventa, entregadores y ayudantes de despacho. La actividad será el 17 de febrero en la planta de La Valencia

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Acá le contamos algunos de los puestos de empleo de Bimbo. (Página web Grupo Bimbo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleobimbogrupo bimbo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.