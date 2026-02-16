Bimbo tendrá gran feria de empleo en Heredia y busca personal en varias zonas del país

Acá le contamos algunos de los puestos de empleo de Bimbo.

Si usted anda buscando trabajo esta puede ser su oportunidad, y es que Grupo Bimbo realizará una feria de empleo en su planta de La Valencia, en Heredia, donde estará recibiendo personas interesadas en formar parte de su equipo.

La actividad será el martes 17 de febrero, de 10 a.m. a 2 p.m., y estará abierta a todo público, por lo que no necesita cita previa. Solo debe llegar con su currículum actualizado y disposición para aplicar a las vacantes disponibles.

Entre los puestos que ofrece la empresa está el de operario de producción, para trabajar en La Valencia, Heredia. Para optar por esta plaza, usted debe tener sexto grado aprobado, carné de manipulación de alimentos vigente y disponibilidad para laborar en horarios rotativos.

También hay oportunidades para preventa y entregadores en Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón, Puntarenas, La Uruca, San Antonio de Alajuela (El Tejar), Guápiles y Limón. En este caso, se requiere licencia de conducir, preferiblemente B2 con más de un año de emitida, y deseable noveno año aprobado.

Otra opción es ayudante de despacho, con disponibilidad para trabajar en distintas zonas del país. Para este puesto se solicita experiencia previa como bodeguero y, de forma deseable, noveno año completo.

Si usted no puede asistir a la feria, también puede enviar su currículum actualizado al correo seleccion.bcr@grupobimbo.com para participar en el proceso de reclutamiento.

La empresa indicó que busca personas comprometidas que deseen crecer dentro de la organización, así que, si usted cumple con los requisitos, tome nota de la fecha y no deje pasar la oportunidad.