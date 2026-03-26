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Burger King tiene varios puestos de empleo, acá le contamos cómo aplicar

La cadena de comida rápida abrió oportunidades laborales tras la difícil situación que enfrentan extrabajadores de Pollo Granjero

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Por Fabiola Montoya Salas
Cinco cadenas de restaurantes abrirán 200 plazas de empleo en Costa Rica para reforzar operaciones y preparar nuevas aperturas este año.
BK ofrece puestos de trabajo. (Cortesía /Cortesía)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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