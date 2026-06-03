¿Busca trabajo? Almacenes El Rey contratará personas para su nueva tienda en Guadalupe

Almacenes El Rey contratará 164 personas para su nueva tienda en Guadalupe.

Esta puede ser una excelente oportunidad para incorporarse a una de las cadenas comerciales más reconocidas del país si busca empleo.

Almacenes El Rey anunció la contratación de 164 personas para formar parte de la operación de su nueva tienda en Guadalupe, San José, cuya apertura está prevista para finales del segundo semestre de este año.

Para encontrar a los nuevos colaboradores, la empresa realizará una feria de empleo presencial el próximo 18 de junio, en las instalaciones de la Municipalidad de Guadalupe, de 9 a.m. a 3 p.m.

Las personas interesadas podrán llevar su currículo en formato físico o digital.

La empresa busca personal para los siguientes puestos:

Cajeros.

Dependientes.

Oficiales de seguridad.

Cocineras.

Según explicó Rupert Araya, gerente de Talento Humano de Almacenes El Rey, esta nueva apertura representa una importante oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y crecimiento profesional.

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“Queremos atraer talento con actitud de servicio, compromiso y deseos de desarrollarse junto con nosotros”, destacó.

¿Qué requisitos piden?

Entre los requisitos generales se encuentran:

Noveno año aprobado.

Deseable experiencia en atención al cliente.

Buena comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad de horarios.

Para los puestos de cajeros y dependientes se valorará experiencia previa en servicio al cliente o labores operativas, aunque no es un requisito obligatorio.

En el caso de las cocineras, se solicita experiencia en preparación de alimentos y contar con el respectivo carné de manipulación de alimentos.

Por su parte, para los oficiales de seguridad es deseable contar con el carné de seguridad privada.

Beneficios para los colaboradores

Excelente ambiente laboral.

Desayuno y merienda según el horario de trabajo.

Licencias con goce salarial.

Reconocimientos por desempeño.

Oportunidades de crecimiento interno.

Capacitación constante.

También puede aplicar en línea

Las personas que no puedan asistir a la feria de empleo tendrán la posibilidad de enviar su solicitud de manera virtual a través del proceso de reclutamiento habilitado por la empresa.

La nueva sucursal de Guadalupe será una de las más grandes de Almacenes El Rey y contará con nuevas áreas especializadas, entre ellas una sección de perfumería y un espacio dedicado a productos para bebés.