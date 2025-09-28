¿Busca trabajo? Atención a estas oportunidades para profesionales en ciencias económicas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR) y Coope Ande tienen abiertos, en este momento, varios puestos de empleo para profesionales del sector.

Así lo dio a conocer una publicación del CCECR realizada esta semana, como parte de la labor de su Bolsa de Empleo.

La oferta incluye oportunidades para profesionales en product owner, economía agrícola, economía o administración, así como para ejecutivos de reclutamiento y asistentes de desarrollo profesional.

A continuación se detallan los principales requisitos y procesos para concursar por cada plaza.

Detalle de las oportunidades

Los concursos abiertos en el INEC para profesionales en ciencias económicas se están gestionando bajo los concursos mixtos N.°100-2025 y N.°122-2025.

El primero busca un Profesional en Economía Agrícola, Economía o Administración, cuyos requisitos son los siguientes:

Licenciatura en Economía Agrícola, Economía, Administración o sus atinencias.

Manejo de paquetes de cómputo (Power BI, Project, Word, Excel, PowerPoint y otros).

Cursos de actualización en conocimientos y técnicas propias de su área de actividad.

Estar incorporado a su respectivo colegio profesional.

Contar con una experiencia mínima de 18 meses en labores profesionales atinentes al área, de los cuales al menos 12 meses deben ser en supervisión y manejo de personal.

Además, los profesionales seleccionados deberán tener experiencia en procesos de recolección de datos en operaciones estadísticas, ya que las funciones estarán orientadas a la supervisión, monitoreo, control y seguimiento del avance operativo de las agencias censales, así como a la gestión de los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales asociados a dichas operaciones.

La persona contratada también deberá contar con disponibilidad para realizar giras.

El segundo concurso busca un Profesional en Product Owner, con los siguientes requisitos:

Licenciatura en Economía Agrícola, Agronomía, Economía, Administración o sus atinencias.

Manejo de paquetes de cómputo como Power BI, Project, Word, Excel, PowerPoint y otros.

Cursos de actualización en conocimientos y técnicas propias de su área.

Estar incorporado a su respectivo colegio profesional.

Contar con una experiencia mínima de 18 meses en labores profesionales relacionadas, de los cuales al menos 12 meses deben ser como contraparte técnica en procesos de desarrollo de Tecnologías de la Información, como sistemas de captura, procesamiento y análisis de datos.

Las funciones de este cargo se enfocarán en la elaboración de informes, trabajo en equipo y supervisión de personal.

El concurso para estas dos plazas se gestiona a través de la plataforma Brete de la Agencia Nacional de Empleo.

El INEC, el Colegio de Ciencias Económicas y Coope Ande tienen varias ofertas abiertas para profesionales del sector: tome nota de ellas aquí. ( - /Getty Images)

El puesto de Coope Ande, por su parte, busca un perfil con los siguientes requisitos:

Experiencia mínima de tres años en puestos afines.

Bachillerato universitario en Administración de Empresas, Psicología o carreras relacionadas.

Experiencia en la ejecución de entrevistas y selección de personal basadas en competencias, metodología STAR y Assessment Center por gamificación.

por gamificación. Experiencia en portales de empleo, headhunting y herramientas digitales.

y herramientas digitales. Conocimientos en aplicación y análisis de pruebas psicométricas y técnicas.

La persona seleccionada deberá ejecutar los procesos de atracción y selección de talento, dar cumplimiento a los lineamientos del área, proyectar la Marca Empleadora y la Cultura Organizacional, con el fin de atraer y seleccionar talento que contribuya al cumplimiento de los objetivos del negocio.

Los interesados en aplicar al puesto pueden ingresar aquí.

Por último, para el puesto de ejecutivo de reclutamiento del Colegio de Ciencias Económicas, los interesados deben estar adscritos a su Bolsa de Empleo y concursar a través de su portal respectivo.