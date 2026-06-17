Ofertas de empleo

¿Busca trabajo? Dos Pinos tendrá feria de empleo en Heredia con vacantes para diferentes perfiles

La cooperativa ofrecerá oportunidades laborales para puestos operativos, técnicos y profesionales durante una actividad abierta al público en Belén

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Por Fabiola Montoya Salas
Dos Pinos tiene muchas oportunidades.







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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