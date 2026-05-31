¿Busca trabajo? Empresa de dispositivos médicos hará feria de empleo para contratar operarios

La empresa de dispositivos médicos VIANT realizará una feria de empleo para contratar operarios y operarias en la Gran Área Metropolitana, por eso si usted busca una opción laboral, esta información le puede interesar.

LEA MÁS: Hospital Las Américas anuncia feria de empleo con vacantes en áreas médicas, administrativas y creativas

La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio de 2026, de 9 a. m. a mediodía, en las oficinas de la Fundación Mujer, ubicadas en San José, Montes de Oca, Mercedes, barrio Betania.

LEA MÁS: Feria de empleo en Nicoya reunirá a grandes empresas y podría ayudarle a encontrar trabajo rápido

La convocatoria está dirigida a personas migrantes que cuenten con permiso laboral vigente y que residan en la Gran Área Metropolitana.

Los interesados deberán presentarse con toda la documentación impresa para poder participar en el proceso de reclutamiento.

Entre los documentos solicitados se encuentran el currículum actualizado, una copia del documento de identidad vigente, la hoja de antecedentes penales vigente y una copia del título académico, siendo el sexto grado el nivel mínimo requerido.

La organización recordó que es importante llevar todos los requisitos completos para agilizar el proceso de selección.

La feria de empleo será el 11 de junio. Captura (empleo /captura)

En caso de requerir más información, las personas interesadas pueden comunicarse al WhatsApp 7255-2259. La atención se brinda únicamente por mensajes.

Este tipo de actividades representa una oportunidad para quienes buscan incorporarse al sector de dispositivos médicos, una de las industrias que más empleo genera en el país.

Consejos para ir a una feria de empleo

1. Llegue preparado y con todos sus documentos

Antes de asistir a la feria, revise cuidadosamente los requisitos y asegúrese de llevar varias copias de su currículum, su documento de identidad y cualquier otro documento solicitado. Llegar con todo en orden le permitirá aprovechar mejor las oportunidades y transmitir una imagen de responsabilidad y organización.

2. Preséntese con confianza y tenga claro qué busca

Es importante que usted pueda explicar de forma sencilla quién es, cuál es su experiencia y qué tipo de puesto le interesa. Muchas veces los reclutadores conversan con decenas de personas en pocas horas, por lo que una presentación clara y segura puede ayudarle a destacar entre otros candidatos.