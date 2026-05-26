¿Busca trabajo? Habrá feria de empleo en Alajuela con plazas para reparto e impulso

Habrá vacantes para impulsadores y auxiliares de reparto.

Este miércoles 27 de mayo se realizará una feria de empleo presencial en Alajuela con varias vacantes disponibles.

La actividad se llevará a cabo en Megasuper Barrio San José, en Alajuela, desde las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

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Según detallaron los organizadores, las personas interesadas no necesitan sacar cita previa, únicamente deben llegar con su currículum y muchas ganas de crecer profesionalmente.

Puestos disponibles en Sigma

Durante la feria estarán buscando personal para diferentes áreas, entre ellas:

Impulsador(a)

Auxiliar de reparto con licencia B2 o B3

Además, las personas también pueden enviar su hoja de vida al correo electrónico bolsaempleocr@sigma-alimentos.com.

La feria representa una buena oportunidad para quienes viven en Alajuela o zonas cercanas y desean encontrar trabajo de manera más rápida, ya que incluso muchas empresas aprovechan estas actividades para avanzar procesos de reclutamiento.

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Le contamos detalles de la feria de empleo. captura (empleo /empleo)

Tres consejos para sacarle provecho a una feria de empleo

1. Lleve el currículum bien actualizado: Aunque parezca básico, muchas personas llegan con hojas de vida desactualizadas o incompletas. Revise que tenga su experiencia laboral, estudios, contactos y habilidades más importantes. Si puede llevarlo en físico y digital, muchísimo mejor.

2. Vaya preparado para una entrevista: En muchas ferias de empleo aprovechan para hacer entrevistas rápidas en el momento. Por eso, lo mejor es que usted vaya bien presentado, seguro y listo para responder preguntas sobre experiencia, fortalezas y disponibilidad.

3. No tenga miedo de preguntar: Si ve una empresa que le interesa, acérquese y consulte sobre horarios, requisitos o posibilidades de crecimiento. Mostrar interés y actitud puede marcar diferencia entre muchos candidatos.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja podrá encontrar feria de empleo, puestos de trabajo y consejo laborales.