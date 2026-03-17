¿Busca trabajo? Habrá feria de empleo en Coronado con varias empresas ofreciendo oportunidades

La feria de empleo será el 27 de marzo.

Si usted está buscando trabajo o quiere probar suerte con nuevas oportunidades laborales, ponga atención porque en los próximos días se realizará una feria de empleo en Vázquez de Coronado.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Vázquez de Coronado y se llevará a cabo el 27 de marzo, entre 10 de la mañana y 3 de la tarde.

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El evento se realizará en el Edificio Anexo Municipal, donde diferentes empresas estarán ofreciendo oportunidades laborales para personas que buscan integrarse al mercado laboral.

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Varias empresas participarán

Durante la feria participarán distintas compañías que estarán recibiendo currículums y conversando con quienes estén interesados en aplicar a un puesto.

Entre las empresas confirmadas se encuentran El Lagar, RightPeople, Global Business, Grupo SFA, Novapark, Pierre Cardin, Corporación K-9, DataPhone y Metrocom, entre otras.

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Las oportunidades abarcan distintos perfiles, por lo que pueden presentarse personas con o sin experiencia en diferentes áreas laborales.

¿Qué debe llevar?

Si usted piensa asistir, los organizadores recomiendan llegar preparado.

Es importante llevar el currículum tanto en formato digital como impreso, ya que algunas empresas podrían solicitarlo de inmediato.

Este tipo de actividades suele ser una buena oportunidad para quienes están en búsqueda de trabajo, ya que permiten hablar directamente con representantes de las empresas.

Acá le contamos de la feria de empleo. (Shutterstock/Shutterstock)

Consejos para aplicar a una vacante: