Ofertas de empleo

¿Busca trabajo? Habrá feria de empleo en Coronado con varias empresas ofreciendo oportunidades

La actividad será el 27 de marzo y los interesados deben llevar su currículum en formato digital y físico

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Por Fabiola Montoya Salas
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La feria de empleo será el 27 de marzo. (captura /captura)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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