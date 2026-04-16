Ofertas de empleo

¿Busca trabajo? Harán feria con más de 40 empresas en Ciudad Colón

Vecinos de Mora y cantones cercanos tendrán la oportunidad de aplicar a puestos operativos, administrativos y comerciales

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Por Fabiola Montoya Salas
Feria de Fidélitas ofrecerá 600 empleos en tecnología el 21 y 22 de abril con participación de empresas del sector digital.
La feria de empleo se realizará en el Antiguo Mercado de Ciudad Colón. Foto con fines ilustrativos. (Cortesía /Cortesía)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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