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¿Busca trabajo? Holcim Costa Rica anda buscando 15 choferes y esto es lo que debe cumplir

La empresa abrió vacantes para conductores de mixer en Heredia y pide experiencia en equipos pesados

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Por Fabiola Montoya Salas
La empresa abrió más de 20 plazas en distintas áreas de la construcción como parte de un proceso de contratación continuo durante 2026.
Holcim Costa Rica abrió 15 vacantes para conductores de mixer. (Cortesía /Cortesía)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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