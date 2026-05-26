Ofertas de empleo

¿Busca trabajo? Importantes empresas estarán en feria de empleo en reconocida universidad

La actividad se realizará este 27 de mayo y reunirá compañías de distintas áreas laborales

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Por Fabiola Montoya Salas
Entre las más de 22 compañías participantes destacan Moody's, HP, P&G y Deloitte.
La feria se realizará de forma presencial el 5 de noviembre en la sede de San Pedro. (Cortesía/Fidélitas)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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