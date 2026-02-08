¿Busca trabajo? Municipalidad de San Rafael de Heredia abre base de datos para recibir currículums

Si usted está en busca de una oportunidad laboral, esta información le interesa. La Municipalidad de San Rafael de Heredia anunció que está recibiendo currículums vitae para conformar su base de datos de candidatos en diferentes áreas.

El llamado es para puestos operativos, administrativos, técnicos y profesionales, por lo que puede aplicar según su perfil y experiencia.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum actualizado al correo electrónico rec_hum@munisrh.go.cr. También existe la opción de entregarlo en formato físico directamente en la Unidad de Gestión de Desarrollo Humano del municipio.

La recepción presencial se realiza de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde.

Esta convocatoria no especifica vacantes concretas, sino que busca integrar una base de datos para futuros procesos de contratación, por lo que mantener su información actualizada puede marcar la diferencia cuando surja una oportunidad.

Si usted cumple con los requisitos de alguno de los perfiles y desea formar parte de los procesos municipales, esta puede ser su puerta de entrada.

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo: