¿Busca trabajo? Municipalidad de Santa Ana anuncia miniferia de empleo con varias vacantes

Si usted anda en busca de trabajo, ponga atención porque esta información le puede servir.
La Municipalidad de Santa Ana anunció una miniferia de empleo junto a la empresa Smart Fit, donde habrá varias vacantes disponibles para contratación.
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La actividad se realizará el próximo martes 21 de abril de 2026, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en la Sala de Reuniones #2 del edificio principal de la Municipalidad de Santa Ana.
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Estas son las vacantes disponibles
Durante la jornada, usted podrá aplicar a diferentes puestos dentro de la empresa. Las opciones son:
- Asesor de Venta (tiempo completo)
- Asesor de Planta (tiempo completo)
- Gerente de Sede
Se trata de oportunidades para personas con distintos perfiles, desde atención al cliente hasta posiciones de mayor responsabilidad.
Puede llevar su currículum de varias formas
Uno de los puntos a favor de esta feria es que usted tendrá varias opciones para entregar su hoja de vida.
Puede hacerlo en formato físico, digital o incluso mediante un código QR que estará disponible durante la actividad, lo que facilita el proceso para los interesados.
Tome nota si quiere más información
Si usted necesita más detalles antes de asistir, puede comunicarse únicamente por mensajes al número 8947-5460 o escribir al correo electrónico sharon.castro@santaana.go.cr.
Esta puede ser una buena oportunidad para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o dar un paso más en su carrera.
Consejos para ir a una feria de empleo:
- Llegue preparado y con buena presentación: Aunque no es una entrevista formal, usted debe ir bien presentado y con actitud profesional. Eso dice mucho desde el primer momento y puede marcar la diferencia frente a otros candidatos.
- Conozca a qué puestos quiere aplicar: Antes de ir, piense en qué tipo de trabajo le interesa y cuáles son sus fortalezas. Así podrá hablar con seguridad con los reclutadores y no perder tiempo en opciones que no se ajustan a su perfil.
- Lleve su currículum actualizado y listo para entregar: Asegúrese de que su CV esté bien hecho, claro y sin errores. Lleve varias copias o téngalo en el celular para enviarlo de inmediato si se lo piden.