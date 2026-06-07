¿Busca trabajo? Pequeño Mundo realizará feria de empleo para plazas en tienda y centro de distribución

Le contamos de la feria de empleo de Pequeño Mundo.

Si usted está buscando una oportunidad laboral o conoce a alguien que anda enviando currículos, esta información le puede interesar.

La cadena de tiendas Pequeño Mundo anunció una feria de empleo que se llevará a cabo este martes 10 de junio en su tienda de Alajuela, donde estará recibiendo candidatos para varios puestos de trabajo tanto en la sucursal como en su Centro de Distribución (CEDI), ubicado en Coyol.

Acá le contamos de la feria y cómo puede aplicar. (captura /captura)

La jornada de reclutamiento se desarrollará de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la tienda de Alajuela, localizada 400 metros al oeste del Cementerio Central.

La empresa indicó que cuenta con vacantes para diferentes áreas y perfiles, por lo que invita a las personas interesadas a acercarse con su hoja de vida y participar en el proceso de selección.

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Entre los puestos disponibles para la tienda de Alajuela se encuentran bodeguero, dependientes y dependientes cajeros (as), posiciones que forman parte de la operación diaria del establecimiento y que requieren personal para la atención de clientes y apoyo en distintas labores.

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Además, la compañía también está reclutando personal para su Centro de Distribución en Coyol de Alajuela. En ese caso, las vacantes disponibles son para auxiliares de bodega, apiladores, operadores de carretilla y armadores de tarimas.

Estas posiciones están relacionadas con el manejo, almacenamiento y distribución de mercancías, por lo que representan una oportunidad para personas con experiencia en labores logísticas, aunque los requisitos específicos serán detallados directamente durante el proceso de reclutamiento.

Pequeño Mundo destacó que la feria busca acercar oportunidades laborales a quienes desean incorporarse al mercado de trabajo o encontrar nuevos retos profesionales dentro de una de las cadenas comerciales más reconocidas del país.

La empresa también informó que quienes no puedan asistir de manera presencial tendrán la posibilidad de aplicar a las vacantes mediante los canales digitales habilitados por la compañía, utilizando el código QR (de la imagen).

La recomendación para los interesados es presentarse con tiempo, llevar su currículum actualizado y estar atentos a los requisitos que puedan solicitar para cada una de las plazas disponibles.